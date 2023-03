Das „Udo“-D im Pforzener Gewerbegebiet kann kommen

Grünes Licht für den Bau eines Infopavillons zum Urzeitaffen, der architektonische Akzente setzt. Warum eine neue Wasserleitung wohl 60.000 Euro günstiger wird.

02.03.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Eigentlich wollten Pforzens Bürgermeister Herbert Hofer und der Gemeinderat zunächst festlegen, welche Einrichtungen und Präsentationen die Besucher künftig in der Nähe des Fundorts des Urzeitaffen „Udo“ vorfinden. Aber die Regierung von Schwaben hat die Ausschreibung des Infopavillons vorgezogen, der im Ortsbereich erste Informationen zu dem paläontologischen Sensationsfund bieten soll. Der ausgewählte Entwurf sieht einen Pavillon in Form eines D vor, der in direkter Nachbarschaft zum Verbrauchermarkt im Gewerbegebiet „Am Moosberg“ westlich der B16 erbaut werden soll. Die Gemeinderäte stimmen dem Bauantrag in ihrer jüngsten Sitzung zu und brachten ihre Ideen zur Gestaltung der Umgebung des Pavillons ein.

Wie kann der Infopavillon vom benachbarten Gewerbegebiet abgegrenzt werden?

Unter anderem ging es um Alternativen zur Pflasterung und um eine Bepflanzung des Areals, um es deutlich von der Umgebung abzugrenzen. Ursprünglich war auch die Verwendung von Lehms aus der Tongrube angedacht, in der „Udo“ gefunden wurde.

Diskussionen im Gremium gab es über die geplante Bebauung des Gebietes „Westlich der Mühlstraße“. Ein Antrag sieht in dem Bereich nun drei Baufenster vor. Bürgermeister Hofer hält angesichts der Größe des Grundstücks von 0,26 Hektar und dessen Zuschnitt eher nur zwei Wohneinheiten für möglich. Er werde diesen und weitere unklare Punkte mit den Antragstellern besprechen. Bei einer Gegenstimme befürwortete der Rat die Aufstellung des Bebauungsplanes und dessen Auslegung.

Amt für ländliche Entwicklung kritisiert Bebauungsplan "Hammerschmiede"

Paul Schöne, Vertreter des Architekturbüros Abtplan, erläuterte die Stellungnahmen, die zum Bebauungsplan „Hammerschmiede“ eingegangen sind, der bereits 2019 auf dem Weg gebracht worden war. Seitens der Bürger gab es keine Anmerkungen. Aber das Amt für ländliche Entwicklung sieht noch Klärungsbedarf, ob die Bauleitplanung nicht der in Pforzen favorisierten innerörtlichen Entwicklung widerspricht. Der Gemeinderat stimmte dennoch der erneuten öffentlichen Auslegung zu, da die Hammerschmiede als Ortsteil zu betrachten sei.

Einigung mit der Nachbargemeinde Baisweil spart viel Geld

„Hälfte/Hälfte“ ist das Ergebnis der Gespräche zwischen Hofer und seinem Baisweiler Amtskollegen Stefan Seitz zur Verteilung der Kosten für Versorgungsleitungen. Wenn demnächst von Großried nach Schlingen eine Biogaseinspeiseleitung verlegt wird, nutzt Pforzen den Graben entlang der Römerstraße auch für die Installation einer neuen Wasserleitung. Dadurch soll die Gemeinde 60.000 Euro an Kosten einsparen. Für das geplante Ärztehaus wird eine Arbeitsgruppe aus Gemeinderatsmitgliedern gebildet, die die Vergabe der Gewerke übernimmt.