In Kaufbeuren wurden im vergangenen Jahr wieder mehr Kinder geboren, nämlich 916. Bei der Wahl der Vornamen setzten Eltern meist auf Klassiker.

19.01.2022 | Stand: 15:00 Uhr

916 Babys und damit 41 mehr als im Vorjahr (875) sind im Jahr 2021 am Kaufbeurer Klinikum zur Welt gekommen. Der Anteil der Kinder, deren Eltern nicht in Kaufbeuren wohnen, lag bei 459 (Vorjahr: 494), was einem Anteil von 50 Prozent entspricht (Vorjahr: 56,5 Prozent).