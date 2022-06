Das Ziel ist eindeutig - Oberostendorf will die Klasse halten

Der SV Oberostendorf muss in der Relegation gegen den SV Rieden am Forggensee antreten - und sich nicht aus seiner Liga vertreiben lassen.

03.06.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Der SV Oberostendorf gehört gleichsam zum Inventar der A-Klasse. Doch der Verbleib steht heuer auf der Kippe, denn der SVO muss als Vorletzter in die Relegation. Dort tritt er am Freitag ab 18.15 Uhr auf dem Platz des FSV Marktoberdorf gegen Rieden am Forggensee an. Das Ziel ist klar – der Klassenerhalt: „Wir gehen als A-Klassen-Verein selbstbewusst in das Spiel und wollen keine Außenseiterrolle“, erklärt Abteilungsleiter André Geiger.

Der A-Klasse verbunden

Die A-Klasse ist quasi Heimat der Oberostendorfer, berichtet Geiger: „Zuletzt haben wir die Saison 2014/2015 in der B-Klasse verbracht und sind direkt wieder aufgestiegen. Wir fühlen uns der A-Klasse verbunden.“ Dennoch kam der Verein diese Saison nicht in Schwung und verharrte schließlich in der Abstiegszone. Dabei hatte der SVO auch mit Verletzungen seiner Spieler zu kämpfen. „Es hat tatsächlich dazu geführt, dass über 30 verschiedene Spieler in der Saison bei der Ersten Mannschaft eingesetzt wurden“, erzählt Geiger, ergänzt jedoch: „Dies ist aber nur ein Teil der Wahrheit.“

Kampf gegen Spielgemeinschaften und Reserven

Denn die Konkurrenz werde tendenziell auch stärker: „Wir müssen uns mittlerweile mit einigen Spielgemeinschaften und Vereine mit höherklassigen Mannschaften messen, die natürlich hier und da stärkere Spieler einsetzen können“, erklärt Geiger, der aber seine Abteilung auch in die Pflicht nimmt. „Verantwortlich sind wir aber selber, da wir der festen Meinung sind, das Potenzial auf jeden Fall für einen Mittelfeldplatz in der A-Klasse zu haben.“

Rieden wurde schon beobachtet

Deshalb wird an einen Abstieg auch nicht gedacht, obwohl der Gegner seine Stärken hat: Rieden am Forggensee schoss über 100 Tore in der B-Klasse 5, die der SVR hinter dem souveränen Meister, der Reserve der SpVgg Kaufbeuren, auf dem zweiten Tabellenplatz abschloss. Doch das wurde beim SVO registriert: „Die Mannschaft wird durch unser Trainerteam bestens vorbereitet. Rieden am Forgensee war zweimal live gegen unsere Zweite Mannschaft in dieser Saison zu sehen. Wir überlassen nichts dem Zufall“, betont Geiger. Und der Abteilungsleiter ist deshalb auch zuversichtlich: „Wir sind seit Wochen auf die Relegation eingestellt und werden unseren Platz in der Liga verteidigen.“

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Lesen Sie auch