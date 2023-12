Schiedsrichter bei ESVK-Spiel im Fokus - bis die Pfeife qualmt

Viel los war am Sonntag beim Spiel des ESVK gegen Regensburg. Im Fokus die nur nach außen hin sicheren Schiedsrichter, die viel Unruhe in die Partie brachten.

04.12.2023 | Stand: 15:53 Uhr

Es war die zu erwartende Eskalation in der 46. Spielminute. Auf sie hatte das ungestüme Schiedsrichtergespann beim DEL2-Spiel zwischen Kaufbeuren und Regensburg gewissermaßen hingearbeitet. Binnen etwas mehr von 30 Sekunden sprachen sie drei Strafen gegen die Joker aus; zwei davon ungerechtfertigt. Regensburg führte in dieser Phase schon mit 5:3, ein eigentlich gutes Spiel lief Gefahr, den Jokern wegzuschwimmen.

Unmutsbekundungen kamen auch von Personen, die für die Heimmannschaft auf der Pressetribüne tätig waren. Ein lautes und hämisches „Bravo“ war etwa zu hören. Was genau dazu geführt hat, dass die Unparteiischen das Spiel dann abpfiffen, ist übrigens auch am Montag noch nicht geklärt, weil sich Schiedsrichterwahrnehmung und Realität möglicherweise nicht decken.

Schiedsrichter bringen Härte ins Spiel

Daniel Harrer und Alexander Singer zogen jedenfalls auch hier ihre knallharte Linie durch, die das eigentlich harmlose Spiel nicht gebraucht hätte und augenscheinlich beiden Teams je nach Situation nicht passte. Und die lautete in Spielminute 46: Hier geht es nicht weiter, bis besagte Person das Stadion verlassen hat. Das ist das gute Recht der Spielleiter, wenngleich so wie von den Schiris veranlasst eben auch eine Provokation.

Nur in Kleinigkeiten scheinbar sichere Referees

Diese Unruhe war unnötig, viele Spielunterbrechungen auch. Bei Kleinigkeiten waren die Unparteiischen also bedauerlich entscheidungsfreudig und ihrer Meinung nach sicher, bei großen und eigentlich offensichtlichen Entscheidungen konsultierten sie überdurchschnittlich oft und lang den Videobeweis, um sich abzusichern. Phasenweise wollte kein wirklicher Fluss in einem Match aufkommen, das sehr wohl einen verdient hätte.

Joker kassieren zu viele Strafen

Natürlich: Die Joker nahmen in dem Spiel, das sie letztlich mit 5:6 nach Penaltyschießen verloren haben, unter dem Strich dennoch zu viele Strafen und kassierten insgesamt drei Tore in eigener Unterzahl – sehr zur Freude von Eisbären-Trainer Max Kaltenhauser, der das Regensburger Powerplay vor wenigen Wochen noch eher gegen sich laufen sah. An diesem Tag war es anders. Sowohl Kaltenhauser als auch der neue ESVK-Cheftrainer Daniel Jun waren sich einig: Ein enges Spiel war es.

ESVK zeigt zweimal Charakterstärke

Jun hob hervor, dass die Joker zwei Mal einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt hatten. Sie lagen im ersten Drittel mit 0:2 hinten, machten daraus ein 2:2 und gerieten später noch mal mit 3:5 ins Hintertreffen. Es war eine echte Charakterleistung, dass es am Ende mit 5:5 in Verlängerung und Penaltyschießen ging – auch wenn hier die Gäste mehr Glück hatten.

„Wir hatten im letzten Drittel und in der Verlängerung Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen, wir haben es aber nicht getan“, trauerte Kapitän Tyler Spurgeon zahlreichen vergebenen Chancen hinterher.

Zwei Überzahlspiele am Ende vergeben

In der Tat spielte Kaufbeuren zum Ende hin noch viel Überzahl. Einmal nach einem groben Stockfoul an Joey Lewis, das die Schiedsrichter erst nach ausführlichster Betrachtung der Fernsehbilder erkannten, einmal in der Overtime nach Beinstellen hinter dem eigenen Tor. Doch der Puck wollte nicht über die Linie; unter anderem auch, weil sich Regensburg defensiv sehr geschickt verhielt.

Anders der ESVK. Joker-Verteidiger Simon Schütz bemängelte, dass sein Team derzeit so viele Strafzeiten nehme. „Da müssen wir uns hinterfragen.“ Hinterfragen müssen sich auch andere. Denn es ist schade, dass nach einem solchen Spiel weniger über die Spieler, sondern mehr über die von Berufswegen eigentlich Unparteiischen diskutiert wurde.