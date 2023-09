Dem Befreiungsschlag entgegenfiebern - SVO-Trainer Johannes Martin

Johannes Martin, Trainer des SVO Germaringen, will dem Favoriten im Derby, der SpVgg Kaufbeuren, Paroli bieten.

14.09.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Das Derby zwischen dem SVO Germaringen und der Spielvereinigung Kaufbeuren hat von je her schon immer eine besondere Brisanz gehabt, egal zu welcher Zeit und in welcher Liga. Nun kommt es am Freitagabend ab 19 Uhr zur Neuauflage in der Bezirksliga Süd. Wir haben uns mit SVO-Trainer Johannes Martin über die Ausgangslage gesprochen.

Der SVO steckt seit vier Spieltagen in einer Ergebniskrise. Auch am vergangenen Spieltag hat sich ihr Team nicht für die engagierte Vorstellung gegen Egg mit Punkten belohnt. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft?

Johannes Martin: Wir sind bereit und gewillt den Bock umzustoßen! Die Jungs wollen es und nehmen die aktuelle Lage an. Wir gehen ausnahmslos mit einer positiven Stimmung in das Derby, um den Bock umzustoßen!

Kommt das Derby gegen die Spielvereinigung als möglicher Befreiungsschlag zur richtigen Zeit?

Johannes Martin: Dass wir dem Befreiungsschlag entgegenfiebern, ist unbestritten. Demnach heißt das Motto: „Umso früher, umso besser!“ Wenn es schon am Wochenende gegen Kaufbeuren klappen sollte, wäre das überragend! Grundsätzlich ist der Zeitpunkt des Derbys diese Saison auf jeden Fall besser gelegt als letzte Saison. Da war der letzte Spieltag aus meiner Sicht ein wenig unglücklich.

Auf Platz elf und zwölf sind beide Vereine aktuell Tabellennachbarn in der Bezirksliga Süd. Gibt es einen Favoriten im Derby?

Johannes Martin: Von der grundsätzlichen Ausgangslage sehe ich Kaufbeuren als klaren Favoriten. Kaufbeuren möchte oben mitspielen und wir werden unser Ziel Klassenerhalt ganz klar im Blick haben. Von dem her erwarte ich einen spielstarken Gegner, dem wir versuchen, Paroli zu bieten und möglichst alles abzuverlangen.

Welche Faktoren werden das berühmte Zünglein an der Waage sein, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen?

Johannes Martin: Es ist ein Derby! Da hoffe ich, dass die Faktoren Kampf und Willen das berühmte Zünglein an der Waage sein werden.

Letzte Saison hat der SVO das Derby mit toller Unterstützung der Fans in Germaringen klar mit 4:1 gewonnen. Wie wichtig ist die Unterstützung von der Tribüne in so einem Spiel?

Johannes Martin: In der jetzigen Situation und zum Derby ist jede zusätzliche positive Unterstützung Gold wert. Jeder Zuruf und jede Anfeuerung gibt uns zusätzliche Energie auf dem Platz. Wir lieben und schätzen unsere treuen Fans sehr!