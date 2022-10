Dem Ungewissen entgegen - Neugablonz und Stöttwang hoffen auf Aufschwung

Im Derby zwischen Mauerstetten und Stöttwang entscheidet sich, in welche Richtung es für die Clubs weitergeht. Oberbeuren kann Tabellenspitze übernehmen.

21.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Am 13. Spieltag der Kreisliga steht das Derby Mauerstetten gegen Stöttwang an. Gewinnt der SVM, setzt er sich oben fest, doch der SVS könnte sich mit dem zweiten Sieg in Folge etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Der FC Buchloe hat spielfrei.

Zum Derby empfängt der SV Mauerstetten am Sonntag ab 15 Uhr den SV Stöttwang. Der SVM kann sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe festsetzen. Doch der SVS hat dem Sieg in Buchloe wieder Mut geschöpft.

Endlich mal wieder ein Heimsieg

Letzter Heimauftritt des BSK Olympia Neugablonz in der Vorrunde: Die Schmuckstädter erwarten am Samstag ab 15.30 Uhr den TSV Kirchheim. Die Unterallgäuer kommen mit breiter Brust ins Waldstadion. Der Tabellenachte hat die vergangenen drei Partien jeweils gewonnen. Anders sieht die Situation bei Neugablonz aus, das seit dem 24. September sieglos ist. Der letzte Erfolg war in Buxheim, als der BSK mit 4:1 gewann. Die vergangenen Heimspiele konnte Neugablonz nicht überzeugen. Einen Sieg und ein Unentschieden erreichte das Team bisher vor eigenen Zuschauern – mehr nicht. Gerade einmal vier Zähler hat der BSK Vorsprung auf die Abstiegsränge, die derzeit Buchloe, Stöttwang und Dickenreishausen einnehmen. Von daher ist ein zeitnaher Erfolg für Neugablonz enorm wichtig. Denn die Konkurrenz schläft nicht. „Wir müssen auch daheim wieder einmal ein anderes Gesicht zeigen“, macht Spielertrainer Mathias Franke deutlich. Um gegen Kirchheim punkten zu können, müsse die Einstellung bei jedem Spieler auch stimmen, ergänzt der 31-Jährige. Schon am vergangenen Wochenende war der BSK aber ganz nah dran, verlor das Derby beim SV Mauerstetten mit 1:2. „Wir können nur nach vorne blicken, werden alles Erdenkliche reinschmeißen, damit wir am Ende nicht mit leeren Händen dastehen“, sagt Franke. Allerdings ist die personelle Lage weiterhin nicht rosig. Ersoy Ümre fehlt nach seiner Rotsperre, Layth Pechnig und Christoph Sax stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.

Oberbeuren kann immer noch mehr überraschen

Am Samstag trifft der TSV Oberbeuren ab 15.30 Uhr auf den FC Buxheim. Der Gastgeber sammelte im Verlaufe der Saison bisher erst zwölf Punkte, der TSV ist aber gewarnt: „Ich weiß nicht, warum Buxheim erst zwölf Punkte hat, das ist eigentlich eine spielstarke Mannschaft, gegen die wir die letzten Jahre immer Probleme hatten. Unser Ziel sind natürlich drei Punkte“, erklärt Frederik Doll. Bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Babenhausen könnte Oberbeuren sogar Tabellenplatz eins erobern. Bereits jetzt hat der TSV genauso viele Zähler wie in der kompletten abgelaufenen Saison.

Stöttwang schöpft Mut

Fußball Kreisliga Diese Kreisliga-Teams wollen endlich raus aus der Erfolglosigkeit

Nach dem Auswärtssieg in Buchloe ist die Mannschaft des SV Stöttwang erleichtert und möchte am Sonntag ab 15 Uhr in Mauerstetten an die Leistung anknüpfen. „Wenn wir es schaffen, die erste Halbzeit aus Buchloe ein ganzes Spiel zu bringen, ist alles möglich“, sagt Trainer Thomas Spannenberger. Der Gegner hat sich im vorderen Mittelfeld festgesetzt und ist im Sturm sehr erfolgreich: Deshalb hofft der Coach: „Wir müssen versuchen, den Spielfluss zu unterbinden. Und ein Derby schreibt immer seine eigenen Gesetze, meine Mannschaft freut sich auf das Spiel. Wir werden es dem Gegner sehr schwer machen.“