Dem Wetter getrotzt - Kaufbeurer Biathlet mit drei Podiumsplätzen

Noah Schüttler vom SC Kaufbeuren ist deutscher Meister der U16 im Einzel. Der 15-Jährige hat die Gesamtführung im Deutschlandpokal ausgebaut – weitere Titel können folgen.

11.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Mit einem Sieg und zwei zweiten Plätzen ist Noah Schüttler vom Ski-Club Kaufbeuren beim Biathlon-Deutschlandpokal der Jugendklasse 16 aus dem Harz zurückgekehrt. Damit hat er sich schon jetzt den nationalen Titel in der Disziplin Einzel der U16 gesichert.

Im Einzel ohne Konkurrenz

Los ging es in der „Richard-Schulze-Arena“ Sonnenberg mit einem Einzelrennen über 12,5 Kilometer. Bei regnerischem Wetter blieb der Oberbeurer im Liegendanschlag fehlerfrei, stehend gab es allerdings fünf Fehler. Da auch die Konkurrenz nicht fehlerfrei blieb und Schüttler zudem die klare Laufbestzeit vorlegte, stand am Ende in 45:34 Minuten ein überlegener Sieg zu Buche. Mit dem Erfolg sicherte sich der 15-Jährige zudem den deutschen Meistertitel im Einzel in der Jugendklasse 16.

Windböen bis 70 km/h

Am zweiten Wettkampftag stand dann ein Sprint über 7,5 Kilometer auf dem Programm: „Insbesondere am Sonntag waren schwierige Bedingungen mit Windböen von etwa 70 Stundenkilometern und abwechselnd Schnee und Schneeregen“, berichtete Vater Uwe Schüttler. Wie schon im Einzel blieb Noah Schüttler bei der liegenden Schießeinlage wieder fehlerfrei, im stehenden Anschlag folgten dann aber zwei Fehlschüsse. Da der Chiemgauer Max Grimm (23:42 Minuten/SC Aising Pang) nur einmal danebenschoss und auch in der Spur schnell unterwegs war, musste sich der Kaufbeurer (24:40 Minuten) diesmal mit Rang zwei zufriedengeben.

Lotterie im Massenstart

Zum Abschluss ging es dann im Massenstart über 10 Kilometer Mann gegen Mann. Bei Schneefall und stürmischem Wind wurde das Schießen zur Lotterie. Bei Noah Schüttler gingen deshalb sieben der 20 Schuss daneben. Trotzdem reichte es am Ende zu Platz zwei (37:02 Minuten) hinter Korbinian Kübler (33:55 Minuten) vom SC Hammer.

Sprint und Verfolgung folgen

In der Gesamtwertung des Biathlon-Deutschlandpokals baute Noah Schüttler seinen Vorsprung damit weiter aus. Er führt nun nach zehn Wettbewerben mit 274 Punkten deutlich vor der Konkurrenz. Bei den nächsten Rennen in Kaltenbrunn bei Garmisch – es stehen ein Sprint und eine Verfolgung an dem Wochenende vom 18. Februar bis zum 20. Februar an – will der Ski-Club-Athlet seinen Vorsprung verteidigen, bevor beim Saisonfinale im März am Arber die Entscheidung um den Gesamtsieg ansteht.

