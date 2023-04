Den Bedingungen getrotzt - Stöttwang mit Überraschungssieg

Der SV Stöttwang kämpft in der Kreisliga den Tabellendritten Kammlach nieder. Remis beim Derby zwischen dem FC Buchloe und dem TSV Oberbeuren.

18.04.2023 | Stand: 05:00 Uhr

In der Kreisliga setzte sich Babenhausen oben etwas ab – weil der TSV den BSK Neugablonz knapp geschlagen hat und Mauerstettens Spiel ausfiel. Außerdem verlor Verfolger Kammlach beim SV Stöttwang – und der SVS setzte damit ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller.

FC Buchloe: Der FCB trennte sich im Heimspiel vom TSV Oberbeuren 1:1. Das hilft weder Buchloe im Tabellenkeller noch Oberbeuren im oberen Mittelfeld.

SV Mauerstetten: Die Partie des Tabellenzweiten beim SV Oberegg wurde abgesagt.

BSK Olympia Neugablonz: „Einen Punkt hätten wir mindestens verdient gehabt.“ Zu dieser Erkenntnis kam BSK-Spielertrainer Mathias Franke unmittelbar nach der Niederlage beim Ligaprimus TSV Babenhausen. Beim 1:3 gegen den Mitabsteiger waren die Unterallgäuer am Ende cleverer, wobei der BSK Neugablonz phasenweise ebenbürtig war. Am Ende fehlten Kleinigkeiten, um mit einer Überraschung die Partie zu beenden. „Wenn du oben in der Tabelle stehst, hast du auch das gewisse Glück“, sagte Coach Franke in Richtung des TSV. Er zeigte sich aber im Nachhinein stolz darüber, „dass wir uns nicht versteckt haben“. Das Team habe eine starke Leistung abgerufen. Sicherlich müsse man an Kleinigkeiten schrauben, verweist der 32-Jährige dabei auf das Fehlen des letzten Passes und die Entschlossenheit, dem Gegner ein Bein zu stellen. „Dennoch haben wir Babenhausen relativ wenig zugelassen.“ Der erfolgreichste Torjäger der Liga, Fatih Ademi, schaffte gegen die Schmuckstädter trotzdem zwei Treffer. Knackpunkt in dem Match war allerdings die Zehn-Minuten-Strafe von an BSK-Verteidiger Christoph Sax. Davor stand es noch 1:1, ehe der Gastgeber auf 3:1 erhöhte. „Dass sie mit einem Mann mehr auf dem Feld standen, spielte Babenhausen in die Karten“, sagte Franke. Unterdessen hat der erst 18-jährige Marcel Erhart im Tor trotz der Niederlage für den Spielertrainer einen super Job gemacht. „Kompliment an ihn und die gesamte Mannschaft. Wir haben hier zwei gleich gute Teams gesehen. Das Spiel hätte auch umschlagen können“, sagte Sportvorstand Antonio Mezzoprete.

TSV Oberbeuren: Nach einem guten Start beim FC Buchloe und einer knappen Führung kassierte der TSV kurz vor dem Schlusspfiff noch den Ausgleich. Mit dem Remis beendete Oberbeuren zwar seine Niederlagenserie, bleibt aber auf Platz sechs der Tabelle stecken. Andererseits waren 36 Punkte zum jetzigen Zeitpunkt vor der Saison nicht zu erwarten gewesen.

SV Stöttwang: Vor dem Spiel wies Stöttwangs Trainer Thomas Spannenberger die Spieler nochmals darauf hin, an sich zu glauben und zu kämpfen – schließlich gab es zu Ostern schon drei Punkte. Und die Mannschaft setzte die Anweisungen des Coaches in der ersten Halbzeit zuhause gegen den TSV Kammlach gut um. Nach der Pause machte sie aber zu viele leichte Fehler und brachte so den Gegner wieder ins Spiel. Doch am Ende fuhr der SVS mit Glück und Geschick einen 2:1-Sieg ein. „Glück muss man erarbeiten, kämpferisch war es eine sehr gute Leistung von der ganzen Mannschaft“, erklärte danach Spannenberger.