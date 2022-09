Den Bergen so nah - zwei Ostallgäuer beim Transalpine Run

Die beiden Ostallgäuer Roland Schindele und Wolfgang Sieder nehmen zum 13. Mal am Transalpine Run teil. Bislang haben sie bei der Alpenüberquerung immer das Ziel erreicht.

01.09.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Im Laufsport gilt der Transalpine Run als eines der härtesten Team-Etappenrennen, das aus Sicherheitsgründen nur im Zweier-Team absolviert werden darf. Für viele Sportler ist der Lauf ein einmaliges Erlebnis. Die diesjährige Auflage führt vom 3. September bis zum 10. September von Garmisch-Partenkirchen über 286 Kilometer und 17070 Höhenmeter nach Vals in Italien – mit dabei sind bei der 15. Auflage Roland Schindele (51) aus Ebersbach/ Ottobeuren und Wolfgang Sieder (47) aus Germaringen.

Seit dem dritten Run dabei

Angefangen hat das Abenteuer vor dem dritten Transalpine Run in Oberstdorf. In dessen Vorfeld hatte das Duo, das bei dem Kaufbeurer Unternehmen Sensor Technik Wiedemann arbeitet, einen Vortrag in Kempten zu dem Lauf gehört. Anschließend überzeugte Sieder seinen Arbeitskollegen zur Teilnahme an diesem Event. Was alles genau auf die beiden zu kommen würde, wussten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Steine in die Rucksäcke

Zur Vorbereitung auf das Rennen dienten viele Einheiten in den Allgäuer Alpen und als besonderes Ereignis das Rennen die 100 Kilometer von Biel. „Zu Beginn füllten wir noch Steine in die Rucksäcke, um diese schwerer zu machen. Diese nahmen wir allerdings nach kurzer Zeit wieder heraus, da ein Laufen so nicht mehr möglich war“, erinnert sich Schindele. Die Sponsorensuche gestaltete sich für die beiden einfach, denn sie wurden gleich bei ihrem Chef persönlich fündig. Der Firmengründer von STW, Wolfgang Wiedemann, ist selbst laufbegeistert und unterstützte das Vorhaben gerne.

Wolfgang Sieder (rechts) und Steffen Walk aus Martinszell.

Nach der ersten Teilnahme beim Transalpine Run war das Duo fasziniert von den vielen Eindrücken und erfreut über ihr gutes Abschneiden – und beiden war nach etwas Erholung schnell klar, dass sie auch im nächsten Jahr bei neuer Strecke wieder als „Team STW“ dabei sein wollten. Und irgendwann war die Teilnahme fast selbstverständlich. Auch wenn Sieder und Schindele ab ihrer dritten Teilnahme am Transalpine Run mit unterschiedlichen Partnern liefen, trainierten und trainieren die Freunde noch immer gerne zusammen. Aber egal, mit welchen Partnern die beiden liefen, sie wollten stets eine gute Platzierung erreichen, was ihnen auch gelungen ist. Inzwischen erreichten sie schon einige Podiumsplätze bei den Etappen, aber auch schon einen dritten und ersten Platz in der Gesamtwertung in ihrer Klasse.

100 Etappen und 12 Zielankünfte

2019 beendeten die Schindele und Sieder dann ihre 100. Etappe erfolgreich, was derzeit nur eine Handvoll Athleten geschafft hat. Bislang haben die beiden immer mit ihrem Teampartner ihr Ziel erreicht und halten somit mit 12 Team-Finish’s in Folge einen Rekord beim Transalpine Run.

Dieses Jahr erfolgte, wie all die Jahre zuvor auch eine gründliche Vorbereitung. „Ohne die Unterstützung meiner Frau wäre das so nicht möglich“, meint Sieder, inzwischen Vater von drei Kindern.

Mit verschiedenen Partnern unterwegs

So freut sich das Duo auf seine 15. Teilnahme. Schindele tritt wieder zusammen mit Karrie Gregson aus Rietz in der Klasse Senior Master Mixed (beide Teilnehmer zusammen über 100 Jahre) an, Sieder läuft erneut mit Steffen Walk aus Martinszell in der Klasse Master Men (beide Teilnehmer zusammen zwischen 80 und 100 Jahren). Sie hoffen auf Gesundheit, Verletzungsfreiheit und ein erfolgreiches Finish. Denn den beiden ist aufgrund ihrer Erfahrung klar, dass es nicht selbstverständlich ist, das Ziel zu erreichen.