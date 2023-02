Den Erzrivalen vor der Brust - ESVK trifft auf Landshut in den DNL-Play-offs

Die U20 des ESV Kaufbeuren startet am Wochenende in die Play-offs der DNL. Coach Andreas Becherer hofft auf einen Sieg gegen Landshut – die Bilanz lässt sich jedenfalls sehen.

23.02.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Für die U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren starten am Wochenende die Play-offs in der DNL – und zwar mit einer Best-Of-Five-Serie gegen den EV Landshut. Wir haben mit ESVK-Trainer Andreas Becherer (44) über die anstehenden Aufgaben gesprochen – und warum der Abschluss der Saison so wichtig war.

Herr Becherer, hinter Ihnen und Ihrer Mannschaft liegt eine Hauptrunde, in der es vielleicht nicht einmal um die goldene Ananas ging?

Andreas Becherer: Na ja, glücklich ist dieser Modus sicherlich nicht. Man weiß, dass nach unten nichts passieren kann und nach oben ist vieles auch egal. Da war es mitunter schon schwer, die Stimmung hoch zu halten. Ich finde aber, dass die Jungs bei uns wirklich gut mitgezogen sind. Ich habe sehr viele enge Spiele gesehen – genau das wollen wir in der U20, um die Spieler weiter zu entwickeln.

Sie haben sieben von 26 Spielen gewonnen – unter anderem das letzte der Hauptrunde am Sonntag mit 3:1 gegen die Düsseldorfer EG. Wie wichtig war dieser Sieg zum Abschluss?

Becherer: Er war verdammt wichtig. Wenn wir jetzt mal das Empty-Net-Goal im Spiel am vergangenen Samstag außen vor lassen, dann haben wir zwölf Spiele mit nur einem Tor Unterschied verloren. Das kann schon in den Kopf gehen. Deshalb hat dieser positive Abschluss der Hauptrunde eine so große Bedeutung.

Sie spielen nun das Viertelfinale gegen den EV Landshut, der Dritter geworden ist. Was wäre für Sie ein Erfolg?

Becherer: Wenn wir eine Runde weiterkommen. Mit Landshut haben wir einen Gegner vor der Brust, gegen den wir eine positive Bilanz haben. Und es ist natürlich ein Derby.

In den vergangenen Wochen haben einige Ihrer Leistungsträger vermehrt in der Oberliga gespielt. Bleibt es dabei?

Becherer: Im Grunde genommen bleibt unser Auftrag, die Spieler bestmöglich zu entwickeln. Wie das in den kommenden Wochen aussieht, kann ich aktuell noch nicht genau sagen. Ich kann mir vorstellen, dass wir in dieser Phase die Spieler eher bei uns sehen werden.

Inwieweit spielen die Vorkommnisse bei der Ersten Mannschaft rund um die Skandal-Fahne nun auch für Sie und Ihr Team eine Rolle? Die hatte nach einem Spiel gegen Landshut für Schlagzeilen gesorgt.

Becherer: Spiele gegen Landshut sind und bleiben ein Derby. Es war immer unser Ansporn, dass wir in das Viertelfinale gegen Landshut kommen, und ich würde mich sehr freuen, wenn am Sonntagvormittag zahlreiche Unterstützer ins Stadion kämen.

Die Play-offs in der DNL