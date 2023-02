Den Gegner doch noch zu Fall gebracht - ESVK holt sich Heimrecht in den Play-offs

Der ESV Kaufbeuren siegt mit 5:3 in Selb und holt sich wichtige Punkte im Rennen um Platz zwei. Die Joker drehen einen 0:2-Rückstand gegen starke Selber Wölfe.

27.02.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Es kommt nicht alle Tage vor, dass bei einem DEL2-Eishockeyspiel zwei Mannschaften fast ausnahmslos Positives mitnehmen können. Beim Kaufbeurer Auftritt beim Tabellenzwölften in Selb war das, mit Ausnahme der enttäuschenden Zuschauerzahl von nur rund 1200, aber so. Der ESVK sicherte sich die wichtigen drei Punkte im Kampf um Platz zwei und die Gewissheit, dass man auch nach schwierigem Start zurückkommen kann.

Für Selb ging es auch um sehr viel

Selb indes braucht sich angesichts einer Leistung, die über 50 Minuten lang auf Augenhöhe mit einem DEL2-Topteam war, vor den für sie anstehenden Play-downs nicht allzu viele Sorgen machen. „Wir wussten, dass es für Selb ein ‘Do or Die’“-Spiel ist“, erklärte Kaufbeurens Verteidiger Dieter Orendorz. Und so agierten die Franken über weite Strecken auch.

Das zweite Drittel gehörte dem ESVK

„Selb hat das Spiel gemacht, wir konnten damit nicht umgehen“, resümierte Joker-Cheftrainer Marko Raita nach dem Match. Kaufbeuren spielte nicht gradlinig genug, letztlich schlicht zu kompliziert. Dass das Einfache oft des Rätsels Lösung ist, erkannten die Allgäuer erst nach der ersten Drittelpause. „Es war dann einfach unser Drittel“, freute sich Raita. Ein Spielabschnitt, in dem insbesondere die Kontingentspieler ihre Visitenkarte abgaben. Jacob Lagacé, John Lammers und Tyler Spurgeon brachten Kaufbeuren mit 3:2 in Führung. Im letzten Drittel, in dem auf beiden Seiten noch ein Tor fiel, hätten die Joker dann „clever gespielt“, wie es Dieter Orendorz ausdrückte. „Wir haben also zurecht gewonnen“, glaubte der Verteidiger, der insbesondere die Disziplin der Joker lobte. Damit betonte er, dass jeder auf dem Eis seinen Job gemacht habe.

Die Würfel fallen am Wochenende

Am kommenden Wochenende fallen nun alle Würfel. Nach weiteren zwei Spielen wird die finale Hauptrundentabelle feststehen. Aktuell deutet alles auf einen Zweikampf mit Ravensburg um Platz zwei hin, der seinen Höhepunkt am Sonntag im direkten Aufeinandertreffen in Oberschwaben nehmen wird. Auch Ravensburg tat sich in seinem bisher letzten Spiel in Bayreuth sehr schwer, siegte beim Ligaschlusslicht mit Ach und Krach 4:3. „Wir wollen den zweiten Platz natürlich behalten und in den letzten beiden Hauptrundenspielen Gas geben“, blickte Orendorz nach vorn und rief sich schon mal ins Gedächtnis, dass „keine leichten Gegner“ warten würden.

Vorerst fehlen noch drei wichtige Spieler

Denn auch die Heilbronner Falken, die noch Selbstvertrauen für die Play-downs brauchen, müssen am Freitag noch besiegt werden. All das mit einer Mannschaft, der auch weiterhin wesentliche Säulen fehlen: die Defensiven Tomas Schmidt und Simon Schütz, die weiterhin ausfallen. Offensiv täte das energische Spiel von Jere Laaksonen – immer mit wichtigen Defensivakzenten versetzt – den Jokern sicher nicht schlecht. Laaksonen musste am Wochenende nochmals verletzt pausieren. Dennoch fordert Trainer Marko Raita von seiner Mannschaft: „Wir müssen jetzt einfach scharf sein.“