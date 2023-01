Den Kaufbeurer Narren bleibt auf jeden Fall die Burongaudi

Für den Burongaudi-Umzug durch Kaufbeuren liegen zahlreiche Anmeldungen vor. Eine Aufbruch-Umbruch-Show und einen Feuerwehr-Faschingsball wird es nicht geben.

19.01.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Das Prinzenpaar in Pforzen ist schon inthronisiert, und die Wertachstädter Kunstreiter haben ihren Galaball erfolgreich über die Bühne gebracht: Nach der langen Corona-Pause ist der Fasching auch in Kaufbeuren und Umgebung wieder in vollem Gange. Die hiesigen Narren müssen aber auch auf einige traditionelle Punkte im Faschingskalender verzichten.

Eine gute und eine schlechte Nachricht bei Aufbruch-Umbruch

Bei Aufbruch-Umbruch gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Gute: Die Burongaudi, der von der Gruppe organisierte Faschingszug, wird sich am Lumpigen Donnerstag, 16. Februar, ab 17 Uhr wieder durch die Kaufbeurer Altstadt schlängeln. Laut den Organisatorinnen haben sich bereits etliche Gruppen angemeldet, viele weitere seien willkommen – ob bunte Gruppe, Musikkapelle oder Einzelpersonen. Wie bereits in den vergangenen Jahren soll es aber keine motorisierten Fahrzeuge, Stromaggregate und Lautsprecheranlagen bei der Burongaudi geben. Handkarren, Leiterwagen oder Fahrräder dürfen dagegen – am besten närrisch geschmückt – verwendet werden. Die Gruppen können selbst Musik machen. Interessierte können sich per E-Mail an Burongaudi@web.de informieren und anmelden.

Nach einigem Hin und Her solle es im Fasching 2024 wieder ein Bühnenprogramm in gewohnter Qualität geben

Die beliebten Faschingsabende von Aufbruch-Umbruch müssen heuer dagegen ein weiteres Mal ausfallen. Der Verein hatte bei der Jahresversammlung im vergangenen Jahr beschlossen, dass es 2023 zwar kein komplett neues Programm geben soll. Die aufwendige Vorbereitung und Einstudierung der Nummern wäre nach der Corona-Pause innerhalb weniger Monate nicht zu stemmen gewesen. Aber zumindest eine Aufführung mit den besten Darbietungen aus früheren Jahren war angedacht. Nun könnten aber mehrere Akteure „aus persönlichen Gründen“ nicht mitmachen, heißt es in einer Mitteilung von Aufbruch-Umbruch. Deshalb, und auch weil eine angedachte Kooperation mit dem Kaufbeurer Feuerwehrverein bei der Veranstaltung nicht zustande kam, gibt es heuer keine Aufbruch-Umbruch-Show. Die Beteiligten seien jedoch zuversichtlich, dass 2024 wieder ein neues Bühnenprogramm in gewohnter Qualität einstudiert werden kann.

Die Besucherzahlen beim Feuerwehrball waren schon vor Corona nicht mehr übermäßig groß

Michael Schwangart, Vorsitzender des Kaufbeurer Feuerwehrvereins, bestätigt, dass Aufbruch-Umbruch einen gemeinsamen Ball mit den Brandschützern ins Gespräch gebracht hat. Letztere hätten jedoch abgewunken. Die Besucherzahlen bei den traditionsreichen Feuerwehrbällen im Stadtsaal seien schon in den Jahren vor Corona nicht mehr übermäßig groß gewesen. Das finanzielle Risiko und auch der große Aufwand bei der Vorbereitung hätten letztlich gegen eine Fortführung der Ball-Tradition gesprochen. „Wir sind kein Faschingsverein“, sagt Schwangart, und die begrenzten Ressourcen des Feuerwehrvereins müssten auf dessen „Kernbereich“ fokussiert werden.