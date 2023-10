Den künftigen Gegner im Blick und ein Derby vor Augen - der SVM in der Landesliga

Nächstes Duell für den SV Mauerstetten in der Landesliga: Volleyballerinnen sind bei den Lechrain Volleys zu Gast.

14.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Am Samstag werden die Landesliga Damen des SV Mauerstetten ihren zweiten Spieltag gegen den letztjährigen Tabellenfünften der Landesliga, den Lechrain Volleys, antreten und erneut auf drei Punkte hoffen. Das Spiel findet ab 14.30 Uhr in der Sporthalle des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums in Landsberg statt. Die Vorfreude und Motivation beim SVM sind sehr hoch.

Lechrain Volley sind verjüngt

Im Team der Lechrain Volleys hat eine Verjüngung des Kaders stattgefunden, sodass mit Zuspielerin Christine Gerling und Libera Christina Degle nur noch zwei erfahrene ältere Spielerinnen diese Saison auf dem Feld stehen. Barbara Eckert wird nicht mehr auf dem Feld dabei sein, sondern in Zukunft als Co-Trainer fungieren. Da Lechrain seit einigen Jahren die Ambitionen hat, aufzusteigen, wird das kommende Auswärtsspiel für das Mauerstettener Team von Trainer Jürgen Malter kein Selbstläufer werden. Der SVM will als Absteiger zunächst nur oben mitspielen.

VfL Buchloe ist mit im Team

Die Lechrain Volleys spielen unter dem Namen nun die bereits fünfte Saison in der Landesliga. Das Team ist eine Volleyball-Spielgemeinschaft, die aus sechs Vereinen im Großraum Landsberg am Lech entstand. Die Gemeinschaft bildete sich aus den Vereinen VfL Buchloe, SV Hurlach und VfL Kaufering sowie TSV Landsberg, FC Penzing und FC Weil. Das Spielrecht haben sie 2019/2020 vom FC Penzing übernommen.

Referees beim TSV München-Ost

Zweiter Gegner für die Lechrain Volleys ist an diesem Wochenende der TSV München-Ost, der dann in seine sechste Saison in der Landesliga startet. Vergangenes Jahr hat der Münchner Verein überraschend gut mit dem dritten Platz abgeschlossen, weil er sich auch auf einigen Feldpositionen verstärkt hat. Zudem kann der TSV auf einen sehr großen Kader zurückgreifen, was für Münchner Vereine aufgrund der leichten Spielerakquise durch die Studentenhochburg München nicht untypisch ist. Für den SV Mauerstetten wird es besonders interessant, das Spiel der Lechrain Volleys gegen den TSV München-Ost zu pfeifen, da es sich bei den Münchnerinnen um den nächsten Gegner der Ostallgäuerinnen 28. Oktober handelt: Der letztjährige Drittplatzierte kann schon einmal etwas ins Visier genommen werden.

Nach dem kommenden Wochenende wird jede Mannschaft, mit Ausnahme vom TV Weitnau, ihr erstes Landesligaspiel absolviert haben, sodass sich eine erste Tendenz in der Tabelle zeigt.