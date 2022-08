Den nächsten Schritt als Joker - Daniel Fießinger und der bewegte Sommer

Von München über die Malediven nach Kaufbeuren: Der neue Torwart des ESVK, Daniel Fießinger hat schon vor der Saison große emotionale Momente gehabt. Jetzt will er nur noch spielen.

23.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Noch hat die neue Saison für Daniel Fießinger nicht richtig begonnen, doch der 25-jährige Neuzugang hat schon jetzt einen bewegten Sommer hinter sich. Neben den vorgezogenen Flitterwochen in Italien, Griechenland und den Malediven, war natürlich die Hochzeit mit Ehefrau Britt Ende Juli der große emotionale Moment in diesem Jahr. Mit dem Wechsel zum ESV Kaufbeuren steht für den Torhüter nun ein weiterer neuer Schritt bevor.

Lehrjahre in München

Nach den erfolgreichen Lehrjahren beim EHC Red Bull München in der DEL möchte er sich nun in der DEL2 beweisen und die Feuertaufe als Nachfolger von Stefan Vajs bestehen. „Ich möchte die Zeit in der Organisation bei Red Bull nicht missen. Sie hat mir sehr viel gebracht und ich konnte mich unter großartigen Bedingungen stetig weiterentwickeln. Doch jetzt ist der Punkt gekommen, da möchte ich einfach mehr spielen und den nächsten Schritt machen“, beschreibt Fießinger seine Beweggründe für den Wechsel.

Lizenprobleme im vergangenen Jahr

Dabei wäre der gebürtige Allgäuer beinahe schon zum Ende der vergangenen Spielzeit beim ESVK gelandet, als die Joker wieder einmal einen Torhüternotstand hatten. „Ein Problem mit den zu Verfügung stehenden Spielerlizenzen bei München hat letztendlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, doch jetzt bin ich froh, hier zu sein, und freue mich unheimlich auf die neue Saison“, sagt er.

Exquisite Nachwuchsförderung

Rückblickend auf die Zeit in München kommt Fießinger bei den Trainingsmöglichkeiten immer wieder ins Schwärmen. „Es gibt für viele Bereiche eigene Spezialtrainer, und es wird selbst an kleinsten Details gearbeitet. Mit der Academy in Salzburg wird auch großer Wert auf die Nachwuchsförderung gelegt und die jungen Spieler dürfen sich glücklich schätzen, wenn sie dort aufgenommen werden“, erzählt Fießinger, der beim EV Füssen seine Laufbahn begonnen hat. Die ersten Eindrücke bei seinem neuen Arbeitgeber waren ebenfalls sehr positiv. „Mein erklärtes Ziel ist es, hier viel zu spielen. Für eine erfolgreiche Saison ist jedoch die Leistung der ganzen Mannschaft wichtig“, sagt der Torwart, der seinen Fokus auf die Rückkehr in die Erste Liga setzt. Sein Torwartspiel zwischen den Pfosten beschreibt er als ruhig und kontrolliert.

Das A und O der #30

Er versuche aber auch mal, mit dem Schläger das Spiel wieder schnell zu machen. Eine gute Vorbereitung ist jedoch für die neue Nummer 30 das A und O einer Saison. „Für uns Torhüter sind neben der Grundlagenausdauer und Kraft die Mobilität und koordinative Übungen sehr wichtig“, berichtet der Keeper über die Unterschiede im Sommertraining.

Motivierender Bund

Dass er nun im heimischen Allgäu wieder als Profi auf dem Eis steht, freut ihn besonders. „Nach der Hochzeit ist es natürlich schön, wenn man räumlich nicht allzu weit voneinander entfernt ist, denn meine Frau hat ihren Lebensmittelpunkt weiterhin in München“, erzählt der frisch Vermählte, dem der Ehebund wohl noch einen weiteren Motivationsschwung für die neue Saison geben wird.