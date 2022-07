Den Platz gewechselt - Ministranten jagen dem Ball hinterher

Die Ministranten und Ministrantinnen aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren messen sich bei einem Fußballturnier. Unterthingau und Untrasried kicken am besten.

22.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Ministrantinnen und Ministranten haben viele Talente. Sie bereichern das Leben in den Pfarrgemeinden, organisieren Projekte und Veranstaltungen für Jugendliche, dienen am Altar – und: Sie spielen Fußball. Alljährlich veranstaltet die Katholische Jugendstelle das Ministranten-Fußballturnier in zwei Altersklassen, das den Jugendlichen Spaß bringt und einen fairen Wettkampf der unterschiedlichen Gruppen ermöglicht.

170 Freunde sollt ihr sein

170 Ministranten traten nun bei bestem Fußballwetter auf dem Platz der SpVgg Kaufbeuren gegeneinander an. Bei den 15 Mannschaften der Altersgruppe I bis 15 Jahren setzte sich im Spiel um Platz drei Rettenbach gegen Aitrang-Ruderatshofen durch. Im Finale bezwang Untrasried das Team der Ministranten aus Bidingen/Bernbach/Ob. In der Altersgruppe II ab 15 Jahren wiederum spielten neun Mannschaften. Die Pokale gewannen die Ministranten aus Unterthingau, vor Rettenbach und Germaringen.

Die Wahrheit liegt auf dem Platz

Dieses Projekt wurde aus dem „Bayerischen Aktionsplan Jugend“ des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales durch den Bayerischen Jugendring gefördert. Mit dem Ziel, Jugendgruppen nach der Corona-Pandemie wieder Begegnung und Gemeinschaft zu ermöglichen, wurde das Turnier im Rahmen der Aktivierungskampagne des Kreisjugendrings Ostallgäu finanziert. Denn das eigentlich im Winter stattfindende Hallenfußballturnier musste aufgrund der Corona-Beschränkungen in den vergangenen Jahren entfallen.