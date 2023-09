Den Sieg verschenkt - ESVK verliert gegen Selb

ESVK vergibt zu viele Chancen – und damit auch Punkte. Gegen Selb fehlt auch noch das Glück im Penaltyschießen.

25.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Zumindest an Spannung hat es den 2.267 Zuschauern am Sonntagabend nicht gefehlt, denn der ESV Kaufbeuren und die Selber Wölfe lieferten sich ein nicht immer hochklassiges, aber dafür sehr intensives Match.

Ein Punkt ist zu wenig

Auch wenn der Zusatzpunkt nach Penalty-Schießen an die Gäste ging, so richtig freuen konnte man sich im Kaufbeurer Lager über den einen Punkt nicht. „Wir haben an diesem Wochenende zweimal eine 2:0-Führung verspielt, das ist echt ärgerlich“, sagte Alexander Thiel, der den zweiten Treffer für den ESVK erzielt hatte. Zuvor hatten er und seine Defensivkollegen vieles richtig gemacht, denn auch den Treffer zum 1:0 von Jamal Watson ging auf das Konto eines Abwehrspielers. „Ich denke, wir haben 40 Minuten gutes Eishockey gespielt. Ich möchte es nicht schludrig nennen, aber dann passieren uns wieder Fehler, die uns um den Lohn bringen“, erklärte Youngster Philipp Bidoul, der vor dem 2:2 den Puck hinter dem eigenen Tor verloren hatte.

Fehler liegen im Abschluss

„Am Spielsystem liegt es sicher nicht, sonst würden wir uns nicht so viele Chancen und Abschlüsse herausarbeiten, aber wir müssen noch entschlossener im Abschluss sein“, bemängelte Thiel die vergebenen Möglichkeiten. Insgesamt war die Quote von zwei Toren bei 39 Schussversuchen an dem Abend einfach zu wenig. Kritische Worte gab es nach Spielende auch vom Geschäftsführer: „Wir haben sehr gut angefangen, und auch 30 Minuten diszipliniert gespielt. Dann hat wohl der eine oder andere gedacht, das geht so locker weiter, doch das ist genau das Fatale, und so haben wir Selb wieder ins Spiel zurückgebracht. Am Ende müssen wir noch froh sein, dass wir einen Punkt mitgenommen haben, denn mit der Strafe zum Ende hin hätten wir auch mit leeren Händen dastehen können“, sagte Michael Kreitl über die Entwicklung der Partie.

ESVK macht Lernprozess durch

Einen Lernprozess nannte Trainer Marko Raita den Umstand, dass sein Team es momentan nicht schafft, den Matchplan 60 Minuten lang umzusetzen. Auch die Fans spürten insbesondere im letzten Drittel, dass die Mannschaft Unterstützung brauchte, denn man hatte zunehmend das Gefühl, dass die Gäste dem Siegtreffer einen Schritt näher waren. „Wir sind im Laufe der Partie immer besser aufgetaut und haben zum Ende hin die Kleinigkeiten besser gemacht“, beschrieb Ex-Nationalspieler Frank Hördler seine Sichtweise.

Geschäftsführer Kreitl wird deutlich

„Penalty-Schießen ist immer etwas Glücksache. Selb hatte zwei eiskalte Schützen, wir hatten dagegen Pech mit dem Pfostentreffer von John Lammers. Selb hat es dann auch mehr verdient. Nicht weil sie besser waren, sondern weil wir es hergeschenkt haben“, sagte Kreitl mit deutlichen Worten.