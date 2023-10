Den SVO Germaringen erwartet eine Überraschungstüte

Vorrundenende in der Fußball-Bezirksliga: Am Sonntag trifft der SVO Germaringen auf Ottobeuren. Mit einem Sieg wäre danach manches einfacher.

29.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Zum Vorrundenende beschert der Spielplan der Fußball-Bezirksliga Schwaben Süd dem SVO Germaringen ein Heimspiel gegen den TSV Ottobeuren. (Sonntag, 14 Uhr). In der Tabelle liegt der SVO (10., 16 Punkte) zwar drei Plätze vor dem Gegner, ist sich aber bewusst, dass es sich nur um einen Punkt Vorsprung zum Relegationsplatz handelt, auf dem der TSV Ottobeuren (13., 15 Punkte) steht.

Die Mannschaft aus dem Unterallgäu zeigte in der Vorrunde zwei unterschiedliche Gesichter. Einerseits gelangen überzeugende Siege gegen besserplatzierte Mannschaften wie ein 2:0 gegen den SV Cosmos Aystetten und zuletzt ein 3:1 gegen Türkgücü Königsbrunn. Andererseits kassierte man aber auch vermeidbare Niederlagen gegen Tabellenschlusslichter.

SVO Germaringen ist gewarnt

Der SVO ist also gewarnt und wird sich auf einen Gegner gefasst machen, der bei passender Tagesform zu allem fähig ist. Dabei wäre ein Sieg für den SVO immens wichtig, um sich im engen Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen. Mit einem Heimsieg würde Germaringen das gesteckte Vorrundenziel erreichen. So ließe sich am Wochenende drauf beruhigt in Rückrunde starten.