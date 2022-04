Den Verfolger aus der Halle geschossen - SG siegt im Spitzenspiel

SG Kaufbeuren/Neugablonz gewinnt locker das Topspiel gegen Ottobeuren II und steht damit als Tabellenerster für die Aufstiegsrunde fest.

Erfolge für die Handballer der SG Kaufbeuren/ Neugablonz. Die Herren gewannen das Topspiel der Bezirksoberliga gegen den TSV Ottobeuren II mit 33:20 (17:6). Die Frauen schlugen im zweiten Spiel der Aufstiegsrunde den Favoriten TSV Gilching mit 24:23 (13:12).

Das es so leicht werden würde hatten sich weder die Herren-Mannschaft noch Trainer Dariusz Chryplewicz vorgestellt. Mit einer – vor allem in der Abwehr – beeindruckenden Leistung gewann die SG mit Kapitän Manuel Reckziegel ihr letztes Heimspiel in der Hauptrunde - bei dem Hallensprecher Günther Seydel wieder am Werk war. Die Landesligareserve des TSV Ottobeuren brachte mit Jakob Mayer einen Spieler mit, der zuletzt beim 29:26-Sieg der Unterallgäuer in Dietmannsried acht Treffer erzielt hatte. Gegen die massive Abwehr der SG gelangen ihm nur vier. Das zeigt, wie das Abwehrverhalten und das Verständnis der Kaufbeurer untereinander inzwischen gewachsen ist. Und dahinter stehen mit Jonas Klöck und Attila Aponyi zwei starke Keeper. Auch gegen den TSVO lieferte Klöck wieder eine Klasseleistung ab. Die Ottobeurer konnten im Prinzip nur bis zur 6. Minute mithalten. Da erzielten sie den Ausgleich zum 2:2. Danach zogen die Gastgeber auf 9:2 (13.) davon. Bis zur Pause war die Partie mit 17:6 fast schon entschieden.

Auch die zweite Halbzeit verlief wie die erste Hälfte. Die Schmuckstädter diktierten das Geschehen, bauten die Führung kontinuierlich aus und waren zwischenzeitlich mit 16 Toren in Front (29:13). Verständlicherweise ließen sie es dann ein wenig ruhiger angehen und waren in dem Ausnutzen der Chancen nicht mehr so konsequent. Am Ende stand dennoch ein 33:20-Kantersieg auf der Anzeigetafel, der auch in dieser Höhe verdient war. Erwähnenswert auch die Leistung der beiden Unparteiischen, die eine souveräne und sichere Leistung zeigten. Die SG hat noch ein Spiel, bevor es in die Aufstiegsrunde geht.

Die Frauenmannschaft der SG empfing den TSV Gilching. Die jungen und ambitionierten Gäste machten von Anfang an klar, dass sie nach Kaufbeuren gereist waren, um zwei Punkte mit zu nehmen. Im schnellen Umschaltspiel setzen sie die Hausherrinnen mächtig unter Druck. Doch die SG stellte sich auf die Gäste ein und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem sich keines der beiden Teams absetzen konnte. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer dadurch ein überaus spannendes Spiel, in dem sich Kaufbeuren mit 13:12 in die Kabine verabschieden. Erfreulich war, dass Michaela Mayr nach langer Verletzungspause wieder erfolgreich in die Abwehr der Mannschaft zurückgekehrt war.

Die Pause nutzen die Frauen von Coach Julia Csizmadia um durch zu schnaufen – und prompt spielten sie sich in einen kleinen Rausch. Durch clevere Angriffe und eine konsequente Abwehrarbeit setzten sie sich zeitweise sogar mit vier Toren ab. Doch die Gäste schafften es immer wieder, Anschluss zu halten. Ein gehaltener Siebenmeter von Torfrau Sandra Kinberger verhinderte den Ausgleich des TSV, zudem sorgten Ballverluste, technische Fehler und vergebene Chancen auf beiden Seiten für Hektik. In dieser Phase machte sich dann die Erfahrung und geschlossene Mannschaftsleistung der SG bezahlt – die sich einen hauchdünnen 24:23-Sieg sicherte.