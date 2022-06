"Denken ist wie Googeln, nur krasser" - Patrizia Moresco tritt in Kaufbeuren auf

Digitaler Wahnsinn und Geschlechterkampf: Mit bissigem Humor kritisiert Patrizia Moresco den Zeitgeist. In Kaufbeuren präsentiert sie ihr neues Programm.

08.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Welt steht Kopf, da kann einem schon mal der Humor in die Faltencreme fallen. Nicht so der Moresco. Eine Frau, ein Wort, ein Gag. Die Kabarettistin Patrizia Moresco präsentiert am Freitag, 24. Juni, ihr Programm „#Lach_mich“ im Kaufbeurer Podium. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Kabarettistin Patrizia Moresco mit neuem Programm in Kaufbeuren

Kaum ein aktuelles Thema und die damit eingehende Absurdität wird ausgelassen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Die Italienerin mit schwäbischem Wurzeln und Berliner Schnauze kennt sich aus mit Barbie World, Vernunftsterror, Geschlechterkampf, digitalem Wahnsinn, Sex, Klimawandel, Hatern, Influenzern und Schülerlotsen.

Provokant überzeuge Moresco mit scharfsinnigen Beobachtungen und erfreulicher Authentizität. "#Lach_mich" sei eine kurzweilige Ermunterung zur Mündigkeit: „Denken ist wie Googeln, nur krasser.“

Kartenvorverkauf: Online bei der Allgäuer Zeitung, als Reservierung im Podium per Mail an podium.kaufbeuren@t-online.de

