In Kaufbeuren-Neugablonz ist ein über 70 Jahre altes Denkmal marode. Doch wer für den "Meilenstein" verantwortlich ist, ist nicht klar.

05.03.2022 | Stand: 07:54 Uhr

Der „Meilenstein“ in Neugablonz an der Kreuzung Sudetenstraße/Neue Zeile hat zuletzt einiges an Glanz einbüßen müssen. Einige Buchstaben fehlen. Quartiersmanagerin Sylwia Pohl erklärt auf Anfrage unserer Redaktion, dass bereits Gespräche zur Restaurierung im Gang sind.