Der A-cappella-Chor Neugablonz feiert ein rundes Jubiläum

Der A-cappella-Chor Neugablonz besteht seit 50 Jahren. Das wird mit einem Konzert im Kaufbeurer Stadtsaal gefeiert. Was sich seit der Gründung verändert hat.

22.07.2023 | Stand: 16:30 Uhr

Mit einem Konzert am Samstag, 29. Juli, feiert der A-cappella-Chor Neugablonz sein 50-jähriges. Gegründet wurde der ACCN 1971 als Jugendchor, der aus der Pfarrjugend der Herz-Jesu-Gemeinde hervorgegangen ist. Da zum eigentlichen Jubiläum 2021 strenge Corona-Beschränkungen herrschten, wird der runde Geburtstag nun nachträglich gefeiert.

Während andere Chöre mit massiven Nachwuchssorgen zu kämpfen haben, ist der A-cappella-Chor Neugablonz geprägt von einem Miteinander von Jung und Alt. „Es ist tatsächlich so, dass Ende letzten Jahres ein letzter Sänger der ersten Stunde seinen aktiven Dienst eingestellt hat. Passives Mitglied ist er nach wie vor“, berichtet Vorsitzender Michael Elbs. Durch den Neu- oder Wiedereintritt von Sängerinnen und Sängern sowie durch das besondere Engagement der bisher fünf musikalischen Leiter sei der Chor stets vital geblieben. Der Initiator und die gute Seele des Chores war über viele Jahrzehnte Herbert Stumpe, der frühere Leiter der Adalbert-Stifter-Schule in Neugablonz. Ihm folgte Achim Jung nach, der vor vier Jahren gestorben ist. Kirchenmusiker Daniel Gallmayer führte den Chor dann von 2009 bis 2015, bevor 2016 der Kaufbeurer Musikschulleiter Martin Klein einstieg.

Das Sankta-Lucia-Konzert ist seit 15 Jahren eine Höhepunkt im Jahresprogramm des A-cappella-Chors Neugablonz

Mit Christoph Garbe konnte der Chor dann 2019 einen weiteren versierten Fachmann als Dirigenten gewinnen. Denn Garbe bildet an der Musikfachschule in Krumbach selbst Chorleiter aus. „Auch wenn mittlerweile der überwiegende Teil der Aktiven nicht mehr in Neugablonz wohnt, bleiben wir unserem namensgebenden Stadtteil dennoch verbunden“, sagt Vorsitzender Elbs. Daran ändere auch nichts, dass das jüngste Sankta-Lucia-Konzert – ein Höhepunkt im Jahresprogramm es Chores – in der Kirche St. Ulrich in Kaufbeuren stattgefunden hat. „Unter dem Eindruck von Corona bevorzugten wir einen eher wärmeren und weniger zugigen Kirchenraum“, erklärt Elbs. Während der Chor früher mehr als 50 Stimmen umfasste, sei das kleinere Kirchenschiff von St. Ulrich für die heute 30 Stimmen besser geeignet. „Dennoch haben die Sankta-Lucia-Konzerte auch nach 15 Jahren nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt“, ist der Vorsitzende überzeugt.

Um das 50-jährige Bestehen gebührend zu feiern, habe sich ein Jubiläumskonzert angeboten. Dessen Motto lautet: „50 Jahre und kein bisschen leise.“ Die Veranstaltung findet am Samstag, 29. Juli, ab 19 Uhr im Stadtsaal in Kaufbeuren statt. Die Moderation übernimmt das Neugablonzer Urgestein Michael Siegmund. Von den ehemaligen Mitgliedern, von denen es laut Elbs eine hohe zweistellige Zahl geben dürfte, sind alle zum Mitsingen beim Jubiläum eingeladen. Wer sich traut, kann an Freitag vor dem Konzert ab 19 Uhr zu Probe in den Gemeindesaal von St. Ulrich kommen.