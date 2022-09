Der ASM-Bezirk Kaufbeuren hat Grund zum Feiern

Der Bezirk Kaufbeuren des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) begeht sein 90-jähriges Bestehen klangvoll und spendete 8000 Euro für ukrainische Kriegsopfer.

Mit einem Gemeinschaftschor, einem feierlichen Gottesdienst und einem Festakt in der Kaufbeurer Stadtpfarrkirche St. Martin sowie einem Stehempfang im Haus St. Martin beging der Bezirk V ( Kaufbeuren) des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) sein 90-jähriges Bestehen.

Gemeinschaftschor muss wegen Regens in die Martinskirche verlegt werden

Eigentlich sollten die Feierlichkeiten öffentlich gut wahrnehmbar mit einem Gemeinschaftschor auf dem Kirchplatz beginnen. Doch wegen des schlechten Wetters ließen die Musiker aus vielen der insgesamt 56 Kapellen, die im Kaufbeurer ASM-Bezirk organisiert sind, ihre Instrumente gleich in der Kirche erklingen. Sie spielten gemeinsam die „Hymne an die Freundschaft“, den „ASM-Marsch“, „Kein schöner Land zu dieser Zeit“, den „Allgäuer Heimatmarsch“ und schließlich das Deutschlandlied. Den Taktstock führten dabei nacheinander Bezirksdirigentin Monika Fleschhut, ASM-Präsident Franz Pschierer, Stefan Gehring als stellvertretender Bezirksdirigent, Claude Burgunder, Vize-Präsident des Elsässischen Blasmusikverbandes, und schließlich Ludwig Merk als Ehren-Bezirksdirigent. Letzterer ist auch Leiter des Bezirksorchesters 50 plus, das den anschließenden Festgottesdienst mit bekannten Melodien aus der Sparte „Neues Geistliches Lied“ musikalisch gestaltete. In seiner Predigt ging Stadtpfarrer Waltner dann auf den alttestamentarischen Ruf „Höre, Israel“ aus der Lesung ein und stellte den nahe liegenden Bezug zum Musizieren her: Nicht nur in einem Orchester sei es ratsam, gut aufeinander zu hören, sondern auch in der Welt, in der Gesellschaft und in der Kirche.

Zahlreiche Redner würdigen "einen ganz besonderen Bezirk"

Nach dem Gottesdienst ergriffen etliche der zahlreichen Ehrengäste, darunter die Ostallgäuer Landrätin Rita Maria Zinnecker, Dr. Erika Rössler, Dritte Bürgermeisterin der Stadt Kaufbeuren, die Abgeordneten Stefan Stracke und Bernhard Pohl sowie ASM-Präsident Pschierer und ASM-Vize-Präsidentin Centa Theobald, das Wort. Mehrmals wurde im Verlauf des Abends betont, dass es sich beim Bezirk Kaufbeuren, um einen „ganz besonderen Bezirk“ im 1926 gegründeten Allgäu-Schwäbischen Musikbund handle. Die Vertreter der Politik hoben die Bedeutung der Blasmusik für das kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Region hervor und sagten weiterhin Unterstützung für die Kapellen und ihre Aktivitäten zu.

765 aktive Mitglieder unter 18 Jahren sollen die Erfolgsgeschichte in der Zukunft weiterschreiben

Bezirksleiter Herbert Hofer blickte in seiner Festrede auf die vergangenen 90 Jahre zurück und würdigte vor allem das Engagement der Musikvereine während der Corona-Pandemie. „Was macht diesen Musikbezirk aus?“, fragte Hofer und gab selbst die Antwort: Neben „Ideenreichtum, Teamfähigkeit und Leidenschaft zur Musik“ hätten immer wieder auch herausragende und prägende Persönlichkeiten zur Erfolgsgeschichte des ASM-Bezirks Kaufbeuren beigetragen. Die 765 Musiker unter 18 Jahren im Bezirk stünden dafür, dass diese Erfolgsgeschichte auch in Zukunft fortgesetzt wird.

8000 Euro Spendengelder kamen bei verschiedenen Aktionen der Mitgliedskapellen zusammen

Nach dem Schwabenhymnus „Hei, griaß di Gott, Ländle“ gehörte das Schlusswort nochmals Bezirksleiter Hofer. Der verkündete, dass die Spenden, die bei Aktionen mehrerer Musikvereine des Bezirks zusammengekommen sind, Opfern des Ukraine-Krieges zugutekommen sollen. Die vom Bezirksvorstand auf 8000 Euro aufgerundete Spendensumme werde zu diesem Zweck an die Hilfsorganisation Humedica überwiesen.