Der Bärensee: Naherholung ja, aber bitte nicht zu viel Remmidemmi

Die Aufwertung des Naherholungsgebiets im Süden Kaufbeurens mit einem Rundweg scheiterte bisher an Protesten und dem Geld. Warum sich der Umweltausschuss erneut mit dem Thema befasst.

09.09.2022 | Stand: 17:14 Uhr

Wie es um die Aufwertung des Bärensees als Naherholungsgebiet steht, möchte die Generation KF von der Stadtverwaltung wissen. Diese hat dazu für den nächsten Umweltausschuss des Stadtrats eine umfangreiche Stellungnahme ausgearbeitet. Darin wird deutlich, wie viele Ideen es für das Landschaftsschutzgebiet Bachtel- und Bärensee schon gab. Zuletzt wurde immer wieder ein Rundweg diskutiert, den Oberbürgermeister Stefan Bosse einst favorisierte. Doch jede geplante Veränderung in dieser wertvollen Natur rief auch kritische Stimmen auf den Plan. (Lesen Sie dazu auch: Absage an Brücken und Bühnen für den Bärensee in Kaufbeuren.)

