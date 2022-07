Der Berg ruft: Sommernachtstanz in Untergermaringen lockt Tausende

Die Open Air-Veranstaltung "Sommernachtstanz" lockte am Wochenende wieder Tausende auf den Georgiberg in Germaringen (Ostallgäu). Hier gibt's die ersten Bilder.

24.07.2022 | Stand: 12:10 Uhr

Großes Glück mit dem Wetter hatten die Veranstalter des Sommernachtstanzes auf dem Georgiberg in Untergermaringen nach langer coronabedingter Pause bei der Neuauflage am Wochenende. Nach einem regnerischen Samstag gab es am Abend nur noch einen Schauer, den viele Besucher mit Plastikumhängen und Regenschirmen gut überstanden, ansonsten später eine laue Sommernacht.

Der Berg rief am Wochenende: Beim Sommernachtstanz der "Nachschwärmer Germaringen" kamen wieder Tausende auf dem Gerorgiberg im Ostallgäu zusammen. Die traditionelle Open Air-Veranstaltung hatte coronabedingt zwei Jahre pausiert.

Wie erwartet bebte der Georgiberg. Und so strömten wieder die Besuchermassen aus der ganzen Region zur traditionellen Open-Air-Veranstaltung. Tausende Besucher feierten unter freiem Himmel mit den „Nachtschwärmern Germaringen“, die wieder zehn Tage intensive Vorbereitungszeit hinter sich hatten. Die Band The Mercuries sorgte für die passende Musik mit aktuellen Hits und bekannten Klassikern.