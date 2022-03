Der beste Vorleser des Landkreises kommt aus Buchloe

Sechstklässler Clemens Heiden gewinnt Regionalentscheid im Ostallgäu. Wegen Corona bewertet die Jury Video-Aufnahmen der Lesebeiträge.

12.03.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Die Jury hat entschieden: Der Sechstklässler Clemens Heiden vom Gymnasium Buchloe ist der beste Vorleser des Landkreises Ostallgäu. Er gehört zu den 555 besten Vorleserinnen und Vorlesern Deutschlands, die nun auf Bezirksebene weiter um die Wette lesen werden. Der Ostallgäuer Regionalentscheid des 63. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels wurde von der Buchhandlung Osiander in Marktoberdorf organisiert. Wie im Vorjahr setzten die Organisatoren pandemiebedingt auf die digitale Technik: Die 13 Nominierten aus dem Ostallgäu, die die Entscheide an ihren Schulen für sich entschieden hatten, konnten ihre Vorlesebeiträge als Video aufzeichnen und über das Internetportal des Wettbewerbs hochladen. Die Jury, bestehend aus Stephanie Forster, Filialleiterin von Osiander in Marktoberdorf, und ihrer Stellvertreterin Annette Glas, sichtete und bewertete alle eingereichten Beiträge und kürten Clemens Heiden zum Sieger.

Alle Teilnehmer am Regionalentscheid bekommen besonderes Buch geschenkt

In die Vorlese-Entscheide auf Stadt- und Landkreisebene zogen heuer bundesweit mehr als 6000 Schulsiegerinnen und Schulsieger ein. Alle teilnehmenden Kinder erhielten jeweils eine Urkunde und ein Exemplar einer Sonderauflage des Buches „Das Universum ist verdammt groß und supermystisch“ von Lisa Krusche. Alle Gewinnerinnen und Gewinner der Stadt- und Kreisentscheide erhielten zusätzlich ein Exemplar von „Calypsos Irrfahrt“ von Cornelia Franz. Laut dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels nahmen insgesamt 480.000 Kinder am 63. Vorlesewettbewerb teil. Damit habe die Teilnehmerzahl wieder nahezu das Vor-Corona-Niveau erreicht. Der seit 1959 stattfindende Vorlesewettbewerb ist einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Wettbewerb soll die Freude am Lesen wecken und die Lesekompetenz von Kindern stärken.

Bundesfinale am 21. Juni in Berlin

Die Etappen führen von der Schule über die Stadt- oder Kreis-, die Bezirks- und die Länderebene bis zum Bundesfinale, das am Dienstag, 21. Juni, in Berlin stattfinden wird. Die 555 Regionalwettbewerbe werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen oder anderen kulturellen Einrichtungen organisiert.