Große Liebe, große Enttäuschung: Gauner wickeln ihre Opfer um den kleinen Finger, um an das Ersparte zu kommen. So traf es eine Seniorin in Kaufbeuren.

05.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Erneut muss die große Liebe für einen üblen Betrug herhalten. Doch die Masche, auf die eine 68-jährige Frau aus Kaufbeuren kürzlich hereingefallen ist, kommt den Ermittlern der Polizei recht bekannt vor. Sie war einem Betrüger aufgesessen, der ihr weismachte, dass er auf einer Bohrinsel festsitze. Für seine Abreise brauche er 17.000 Euro. Die Frau nahm einen Kredit auf und transferierte das Geld auf verschiedene Konten.