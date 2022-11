Der Blick geht nach vorne - TSV setzt neues Ziel

Ringer des TSV haben am Samstag frei und ihr Saisonziel revidiert. Dafür treten die Nachwuchsteams am Samstag in Westendorf an.

20.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Am Wochenende stehen in der Sparkassen Arena im Bürgerhaus Alpenblick die Zweite und Dritte Mannschaft sowie beide Schülerteams des TSV Westendorf im Fokus. Das Oberliga-Team ist dagegen kampffrei, will aber in den noch verbleibenden vier Saisonkämpfen wieder durchstarten.

Genickbruch in Anger

Das wettkampffreie Wochenende kommt für das Männerteam in der bayerischen Oberliga zum richtigen Augenblick. Nach dem enttäuschenden Auftritt in Oberölsbach ist schon längst klar: Westendorf wird im Kampf um die Meisterschaft keine Rolle mehr spielen. „Der Genickbruch erfolgte bereits in Anger, wenngleich wir auch mit einer Topaufstellung eine Niederlage kassiert hätten“, sagt Griechisch-römisch-Cheftrainer Maximilian Goßner. Für die Sportler und Trainer sei das sehr bitter. Das Thema Aufstieg habe man für diese Saison ad acta gelegt. „Das bringt in der jetzigen Phase überhaupt nichts. Wir sind vom Leistungsvermögen der Zweiten Bundesliga zu weit weg.“ Zudem kann der TSV aus eigener Kraft nicht mehr den Titel gewinnen.

Es folgt der Auftritt in Nürnberg

In den noch vier terminierten Saisonkämpfen wird dem TSV noch alles abverlangt. Doch das Team soll gestärkt aus der Pause zurückkommen und im nächsten Auswärtskampf gegen die Nürnberg Grizzlys in die Erfolgsspur zurückfinden. Nach dem Kampf in der Norisstadt geht es noch gegen den TSV Burgebrach (H) und SV Wacker Burghausen II (A), ehe zum Saisonfinale daheim der TV Geiselhöring kommt. Nur die Niederbayern können als Tabellenzweiter dem Ligaprimus SC Anger noch Paroli im Titelkampf bieten.

Die Zweite ist Spitzenreiter

Die Zweite geht hingegen als Tabellenführer der Landesliga Süd auf die Matte. Gegner ist der AC Penzberg. „Wenn alles normal läuft, sollte es auf einen Sieg für uns hinauslaufen“, sagt Goßner. Bei nur noch zwei Begegnungen ist die Chance auf den Meistertitel relativ hoch. „Sportlich gesehen hätte die Zweite das Potenzial für die Bayernliga.“ Doch wolle man erst einmal die Saison zu Ende bringen. Die Dritte des TSV will sich gegen den Tabellendritten Unterföhring behaupten. „Die jungen Athleten schlagen sich mehr als passabel. Sie sind fleißig“, betont Goßner. Mit 6:8-Punkten ist der TSV sechster vor dem Tabellenletzten WKG Diedorf-Augsburg.

Beide Schülerteams gegen Unterföhrung

Mit großen Schritten geht es auch für die beiden Schülerteams in Richtung Saisonende. Beide Mannschaften treffen jeweils auf den SC Isaria Unterföhring. Während die Zweite den Hinkampf knapp verlor, triumphierte die Erste klar gegen das Team aus dem Landkreis München. „Seit Wochen kämpfen wir mit einer Grippewelle, aber es geht glücklicherweise wieder aufwärts“, erzählt Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele. Dadurch waren für ihn und seine Trainer die zahlreichen Einheiten und Kämpfe sehr herausfordernd. Gegen den SCU könne er aber wieder aus den Vollen schöpfen.