Der Ertrag ist zu gering - ESVK-U20 holt nur einen Punkt

Dominante U20 des ESV Kaufbeuren nimmt aus zwei Matches gegen Krefeld nur einen Punkt mit. Die Qualifikation für die „Top Division“ wackelt.

11.09.2023 | Stand: 12:38 Uhr

Ein Drittel der Runde, in der sich die U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren für die sogenannte Top Division in der DNL qualifizieren möchte, ist bereits gespielt. Doch nach diesen vier Matches hat das Team von Trainer Andreas Becherer gerade einmal fünf Punkte auf dem Konto. „Zu wenig“, bestätigt der Übungsleiter. Am zurückliegenden Wochenende unterlagen die Allgäuer in zwei Heimspielen gegen Krefeld.

Nifosi und Sivic glänzen

In beiden Matches ergänzten zwei Akteure aus der ersten Mannschaft den Kader: Fabian Nifosi im defensiven Bereich, Leon Sivic im Angriff. Am Samstag verlor die Mannschaft klar und etwas zu hoch mit 1:5, am Sonntag mit 1:2 nach Penaltyschießen. Beide Spiele eint, dass Kaufbeuren die aktivere Mannschaft war und sich somit mehr Spielanteile erarbeitet hatte. Besonders deutlich war das am Sonntag zu sehen, als die Statistiker satte 48 Kaufbeurer Schüsse auf das Krefelder Tor zählten. Krefeld hatte 19. „Wir waren wirklich sehr dominant“, analysierte Becherer. Nur Torerfolge blieben eben zumeist aus. Krefeld verstand es geschickt, einerseits hinten kompakt zu arbeiten und andererseits die sich ihnen bietenden Möglichkeiten gut zu nutzen. Die Kaufbeurer indes hätten insbesondere am Sonntag wohl noch bis in die Nacht spielen können, ohne einen Torerfolg zu erzielen.

Special Team ohne Erfolg

Fünf Mal waren sie alleine im Schlussdrittel in Überzahl, ohne dass die jubeln durften. „Klar waren die Jungs nach dem Spiel enttäuscht“, sagt Becherer. „Wir haben aber unmittelbar danach nicht viel darüber geredet“, erklärte er, der die positiven Aspekte insbesondere vom Sonntags-Heimspiel nicht unaufgeführt lassen wollten. Etwa dass sein Team wenige Schüsse auf den eigenen Kasten zugelassen und somit auch nur einen Gegentreffer aus dem Spiel heraus zugelassen hätte. Hilft aber nichts, weil Kaufbeuren somit wichtige Punkte verpasst hat. „So denken vielleicht auch andere Teams“, ergänzte Becherer. Und in der Tat: In der Tabelle haben neben Kaufbeuren noch zwei weitere Teams fünf Punkte – Regensburg und Mannheim – und zwei weitere – Landshut und Schwenningen – stehen bei sechs Zählern.