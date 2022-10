Der Friesenrieder Lichterweg im Advent soll trotz Energiesparmaßnahmen stattfinden

Der Gemeinderat Friesenried will die Aktion unterstützen. Zudem plant die Gemeinde einen Krisenstab, falls es zu einem Blackout kommen sollte.

Um die Versorgungssicherheit und auf mögliches Energiesparen ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Friesenried. So soll, wie bereits schon in einigen öffentlichen Gebäuden geschehen, auch die restliche Beleuchtung mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet werden. Für einen eventuellen Energie-Blackout möchte der Bürgermeister einen Krisenstab bilden, der im Ernstfall schnell handeln kann. Ebenfalls wird ein Notstromaggregat angeschafft, dessen Einsatz gegebenenfalls an verschiedenen Orten möglich ist. Trotz aller Sparmaßnahmen möchte der Gemeinderat seinen Bürgerinnen und Bürgern auch dieses Jahr wieder den ehrenamtlich organisierten „Lichterweg im Advent“ ermöglichen und diese Aktion unterstützen.

Salzsilo wird angeschafft

Außerdem wurde über verschiedene Auftragsvergaben im Rat abgestimmt. Zum einen wurde die Anschaffung eines Salzsilos auf dem Gelände der Kläranlage beschlossen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf circa 30.500 Euro. Aufgestellt wird das Silo voraussichtlich noch in diesem Jahr. Eine Erneuerung steht bei der über 30 Jahre alten Schlammpumpe der Kläranlage an. Die Kosten sind mit etwa 6700 Euro veranschlagt. Sollte die Montage nicht in Eigenregie zu bewerkstelligen sein, würde sich der Preis um etwa 1000 Euro erhöhen. Auch dies wurde einstimmig beschlossen. Einig waren sich die Ratsmitglieder ebenso bei der notwendigen Kanalspülung und -filmung. Mit ihr soll auf einer Länge von 2500 Metern im Bereich Friesenried-Blöcktach begonnen werden. Darüber, ob eine digitale Erfassung sinnvoll sei, will man noch genauere Informationen einholen.

Kaufbeurer Schule zieht nach Friesenried

Im Anschluss berichtete Bürgermeister Huber über den Stand der Dinge bezüglich der Schulauslagerung. Geplant sei, dass die Kaufbeurer Ludwig-Reinhard-Schule von Ende 2023 bis Ende 2026 in das Mittelschulgebäude Friesenried einzieht. Sowohl Huber als auch der Bauausschuss der Stadt Kaufbeuren sehen die „Zusammenarbeit“ positiv. Daher hat der dortige Stadtrat die Verwaltung mit der Ausarbeitung einer vertraglichen Nutzungsvereinbarung beauftragt. „Sozusagen eine Win-win-Situation“, fasste der Bürgermeister die Angelegenheit zusammen. Die Gemeinde Friesenried erhalte Mieteinnahmen und die Stadt Kaufbeuren könne ihre Schulkinder gut unterbringen. „Alles in allem ein spannendes Projekt. Es wäre schön, wenn es klappen würde“, so Huber.