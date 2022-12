Der große Wurf - SG-Team mit Heimspieltag

Männer und Frauen der SG Kaufbeuren/Neugablonz haben Krankheitswelle überstanden. Beide Teams treten gegen SV Pullach an.

10.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ausnahmsweise an einem Sonntag findet der kommende Heimspieltag der Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz statt. Wobei die Erste Herrenmannschaft und die Damen den SV Pullach erwarten.

Herren bauen auf ihre Heimstärke

Als leichter Favorit geht die Mannschaft von Trainer Dariusz Chryplewicz in die Partie gegen den SV Pullach. Zwar stehen die Kaufbeurer nach Punkten (6:4) besser da als die Isarwinkler (2:10), aber in den vergangenen Spielen konnte die Herren I nicht mehr komplett auflaufen: Verletzungen, Krankheiten und berufliche Verpflichtungen sorgten dafür, dass die SG eigentlich nie, grade auswärts, eine reelle Chance hatte. Das sollte sich an diesem Sonntag allerdings ändern. Denn einige Akteure werden sicher wieder in den Kader zurückkehren. Auch die Heimstärke der SG sollte wieder zur Geltung bekommen. Diese Saison verzeichnete sie noch keinen Punktverlust in eigener Halle. Auch saisonübergreifend ist die Kaufbeuren seit dem Wiedereinstieg nach der Corona-Pause zu Hause ungeschlagen. Das sollte einen zusätzlichen Motivationsschub bedeuten. Anwurf ist um 18 Uhr in der Dreifachhalle in Neugablonz.

Frauen haben wieder Spielerinnen auf der Bank

Am Sonntag bestreiten die Damen ihr letztes Heimspiel im Jahr 2022. Gegner ist ebenfalls der SV Pullach. Die Aussichten aufseiten der SG, die Krankheitswelle überstanden zu haben und am Sonntag wieder mit einer breiteren Bank in die Begegnung zu starten, stehen bisher recht gut.

Der Gegner ist unbekannt, aber Favorit

Die Gäste sind für die Kaufbeurerinnen ein unbekannter Gegner. Der SVP belegt mit einem ausgeglichenen Punktekonto aktuell einen Platz im Mittelfeld und ist somit klar in der Favoritenrolle. Ziel der SG wird es sein, die Schwerpunkte der Trainingseinheiten umzusetzen und die technischen Fehler während des Spiels so gering wie möglich zu halten. Gelingt dies, kann sich am Sonntag durchaus ein spannendes Spiel entwickeln. Anpfiff ist vor der Partie der Herren I um 16 Uhr.

Vor den Seniorenspielen startet um 12 Uhr die männliche B-Jugend gegen die SG Dietmannsried/Altusried und anschließend die männliche C-Jugend gegen den TV Memmingen.