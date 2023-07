Der Hitze getrotzt - Radtour von Lebenshilfe und ADFC

Die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren und der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club machen eine gemeinsame Radtour. Die Aktion soll Pilot-Charakter haben.

15.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Erstmals und nach langer Vorbereitung hat die Sportabteilung der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren gemeinsam mit dem ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) eine inklusive Radtour geplant – und dann mit über 30 Teilnehmern unternommen.

Start in der Frühe bei den Wertachtal-Werkstätten

Treff- und Ausgangspunkt war morgens um 8 Uhr die Wertachtalwerkstätte in Kaufbeuren. Die Tour startete dann nach den obligatorischen Rad- und Helmchecks und ging über Mauerstetten, an der Mooshütte und an Bertholdshofen vorbei, um durch die malerische Lindenallee in Marktoberdorf ins Ziel zu kommen: dem Fendt Forum. Dort wurde nach rund 25 Kilometern die physisch bereits beanspruchte Radlgruppe von einer Delegation der Firma Fendt, des ADFC und der AOK Bayern zu einem gemeinsamen Mittagessen und einem gemeinsamen Foto empfangen.

Drei Fahrräder geben den Geist auf

Nachdem alle Teilnehmer gestärkt waren, wurden sie von den AOK-Mitarbeitern noch mit neuen Trinkflaschen und Funktionshandtüchern ausgestattet. So trat die Gruppe an Mittag den Rückweg über Ennenhofen, Altdorf, Hörmannshofen, Bachtel- und Bärensee an. Trotz im Vorfeld erfolgter Radchecks mussten drei Teilnehmer das Begleitfahrzeug, mit dem Markus Reichart, Chef der Sportabteilung der Lebenshilfe, die Entourage zur Versorgung begleitet hatte, aufgrund kurzfristig irreparabler Radpannen in Anspruch nehmen. Sie wurden samt Rädern zurückgefahren.

Hitze sorgt für rote Köpfe

Möglich war die erfolgreiche Tour vor allem deshalb, weil sowohl das Team des ADFC unter Leitung von Kordula Sengmüller als auch das Team Sport der Lebenshilfe auf Anhieb gut harmonierten und auf die zum Teil nicht ganz leichten wetterbedingten Gegebenheiten schnell und routiniert reagiert hatten. So musste die ursprünglich geplante Tour spontan um ein paar Kilometer gekürzt werden, da die Temperaturen mit zum Teil weit über die 30 Grad eine zu große körperliche Herausforderung dargestellt hätten. Doch trotz hochroter Köpfe waren sich nach insgesamt über 40 gefahrener Kilometer bereits direkt nach Ende der Tour alle Teilnehmer, Organisatoren und ehrenamtlichen Helfer einig, dass sie spätestens im nächsten Jahr wieder eine vergleichbare Fahrt planen wollen. „Besonders freut es mich, dass wir an diesem Tag so viele fröhliche und begeisterte Menschen verletzungs- und sturzfrei und auch ohne Sonnenbrand und ohne Hitzschlag mit und für den Sport begeistern konnten“ bilanzierte Sebastian Klee vom Sportteam der Lebenshilfe.

Weitere Kooperationspartner erwünscht

Das Team hofft zudem, dass künftig auch weitere Sportvereine, andere Gruppen oder auch Privatpersonen Bereitschaft und Interesse zeigen, sportliche Unternehmungen oder auch nicht sportliche Unternehmungen gemeinsam mit ihm planen und ausführen wollen. „Diese Radtour hat uns gezeigt, wie mit etwas Engagement viel Freude bei Menschen erzeugt werden kann, die es aus Eigeninitiative nicht schaffen, ihre Freizeit bewegungsreicher zu gestalten“, erklärte Klee. Wer Interesse daran hat, kann sich per E-Mail an die Sportabteilung@lebenshilfe-oal.de wenden.