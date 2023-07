Der Höhepunkt wirft Schatten voraus - Tänzelfestboxen des BCK

Der BC Kaufbeuren veranstaltet wieder das Tänzelfestboxen im Bierzelt. Heuer geht es schon am Samstagmittag los.

13.07.2023 | Stand: 17:10 Uhr

Eines der großen Highlights im Kalenderjahr des Boxclubs Kaufbeuren wirft wieder seine Schatten voraus. Auch in diesem Jahr werden Sportlerinnen und Sportler des BCK im Bierzelt am Tänzelfestplatz auftreten – geplant ist ein internationaler Vergleichskampf, zwischen zwölf und 15 Paarungen sollen es am Ende werden, noch nicht alle Gegner sind aktuell spruchreif.

Samstagmittag statt Sonntagvormittag

Was schon klar ist: Fünf Boxer aus Estland werden dabei sein, mitunter soll es sich dabei um hochkarätige Talente handeln, erzählt BCK-Vorsitzender Roman Slobodyanikov. Am 22. Juli steigen die Kämpfe ab 14 Uhr. Boxen im Tänzelfestbierzelt, das hat freilich Tradition, wobei die Events früher am Sonntagvormittag stattfanden. Der neue Termin sei aber besser, weshalb er den alten nicht vermissen werde, sagt der Boxchef. Einst musste man schon frühmorgens um sechs Uhr im Zelt Aufbauarbeit verrichten, nun habe man da vormittags Zeit dafür. Wie schon zuletzt wird zudem kein Eintritt fällig. Slobodyanikov finanziert das Event unter anderem über Sponsoren – und Geld braucht er, nicht zuletzt weil die Hotelpreise für die angereisten Gäste deutlich gestiegen seien.

Slobodyanikov mit Deutschland in Italien

Gereist ist Slobodyanikov selbst zuletzt im Juni. In Rivarolo Canavese – in der Region Turin – fand kürzlich ein Ländervergleichskampf zwischen dem Nachwuchs von Italien und Deutschland statt, mit dabei waren sechs deutsche Kämpfer. Neben Sportlern aus Kempten, Augsburg, Fürstenfeldbruck, Neuburg und Kempten auch der Kaufbeurer Arthur Perninski. Er verlor seinen Kampf „gegen einen wirklich starken Gegner“, wie der BCK-Chef berichtet. Für Deutschland gab es dennoch einen Gesamtsieg, weil zudem ein Kampf Remis endete und drei gewonnen wurden.

In heißer Atmosphäre gestählt

Aber die Reise hatte es in sich. Sie begann im Morgengrauen in Kaufbeuren, erst am frühen Nachmittag waren die Sportler dann am Veranstaltungsort – bei um die 37 Grad Außentemperatur. Auch in der Halle selbst wäre es sehr heiß gewesen, auch noch als die Kämpfe gegen 22 Uhr abends begannen. Die Halle sei überraschend gut gefüllt gewesen, berichtet Slobodyanikov. „Es war bombenvoll“. Einen Sieg der deutschen Athleten wünscht sich der BCK-Vorsitzende natürlich auch beim Tänzelfestboxen.