Der Kaufbeurer Freundeskreis der Tutzinger Akademie feiert

Zum 70-jährigen Bestehen des Kaufbeurer Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tutzing richtet dieser den Bayerntag der Organisation aus. Was macht die Vereinigung?

04.10.2023 | Stand: 04:30 Uhr

1953 und damit vor 70 Jahren wurde der Kaufbeurer Freundeskreis der Evangelischen Akademie Tutzing gegründet. Damit ist er der älteste örtliche Freundeskreis in Bayern, wie Gerd F. Thomae vom Leitungsteam berichtet. Anlässlich dieses Jubiläums richtet die Vereinigung am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Oktober, ihren Bayerntag in der Wertachstadt aus.

Der Freundeskreis wirbt um Verständnis und Unterstützung der Arbeit der Evangelischen Akademie in Bayern, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde und ihren Sitz in Tutzing am Starnberger See hat. Er setzt sich für Offenheit und Toleranz im gesellschaftlichen Diskurs ein, heißt es im Leitbild. Gegründet wurde der Kaufbeurer Freundeskreis vom Lehrer Hans-Heinrich Schmid. Die Frühzeit ist laut Thomae relativ schlecht dokumentiert. Seit 1995 leiten seine Frau Eli und er die Vereinigung. 2014 wurde das Leitungsteam um Marlene und Rudolf Busch erweitert. Seit 1979 hat der Kaufbeurer Freundeskreis 363 Vortragsveranstaltungen organisiert. Dabei gelang es ihm immer wieder, kompetente und renommierte Referentinnen und Referenten aus ganz Deutschland zu gewinnen. Seit 1996 gibt es zwei weitere Konstanten im Programm des Freundeskreises: Zur Woche der Brüderlichkeit organisiert er zusammen mit der Volkshochschule und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit eine Veranstaltung, und am 3. Oktober jedes gibt es jedes Jahr eine Fahrt in eine Stadt in Süddeutschland mit kulturellem und religionsgeschichtlichem Programm.

Zum Abschluss des Bayerntages in Kaufbeuren predigt Regionalbischof Axel Piper in der Dreifaltigkeitskirche

Heuer kommt dazu noch der Bayerntag. Am kommenden Samstag treffen sich vormittags die Leiterteams der Freundeskreise der Tutzinger Akademie aus dem ganzen Freistaat im Matthias-Lauber-Haus zu ihrer Leiterkonferenz. Nachmittags folgt ein Empfang durch Oberbürgermeister Stefan Bosse im Rathaus. Anschließend erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Stadt bei mehreren Führungen. Abends folgt ein Festabend im Hotel „Goldener Hirsch“. Am Sonntag endet der Bayerntag mit einem Festgottesdienst ab 10 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche. Die Predigt wird Regionalbischof Axel Piper halten.