Der Kaufbeurer Gitarrist Frank Pané möchte einfach nur spielen

Was dem Rockmusiker Frank Pané aus Kaufbeuren währen der Pandemie widerfahren ist und warum er auch gute Erinnerungen an den vergangenen beiden Jahre hat.

Von Oliver Reiser

19.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Er will einfach nur spielen. Doch seit fast zwei Jahren hindert ihn die Corona-Pandemie daran. „Es ist frustrierend“, sagt Frank Pané und dreht an einem seiner Ringe, den ein Totenkopf ziert. Musik ist sein Leben. Der Gitarrist aus Kaufbeuren steht nicht nur mit der altbekannten Rockgruppe Bonfire sondern auch mit Deep-Purple-Schlagzeuger Ian Paice regelmäßig auf der Bühne. Auch internationale Größen wie Bobby Kimball (Toto), Dave Bickler (Survivor) oder Joe Lynn Turner (Rainbow) hat er schon begleitet. Daneben hat er mit den Bands Sainted Sinners und Dark Blue Inc. zwei eigene Projekte am Start. Mit seiner Frau, Sängerin und Model Lydia Pané, ist der 44-Jährige mit der Coverband Axeperience unterwegs.