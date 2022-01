Der Kaufbeurer Oberbürgermeister und das Gesetz der Straße

Im aktuellen Video von Oberbürgermeister Stefan Bosse zur Corona-Lage und Stadtpolitik in Kaufbeuren passiert Unvorhergesehenes.

21.01.2022 | Stand: 14:21 Uhr

Schadenfreude muss manchmal sein. Und etliche Videos im Internet bedienen diese allzu menschliche Eigenschaft hervorragend. Das geht dann so: Seriöse Nachrichten. Der Reporter spricht seinen Beitrag in die Kamera, und im Hintergrund setzt ein Dobermann zum Sprung an, um sich in dessen Extremitäten zu verbeißen. Als Zuschauer weiß man, was gleich passieren wird. Der Protagonist ahnt es noch nicht einmal. Diese Fails sind kleine Geschichten vom Scheitern, so die wörtliche Übersetzung.

In diesem Video zeigt sich die bittere Realität in der guten Stube Kaufbeurens:

Auch Oberbürgermeister Stefan Bosse ist nicht vor Fails gewappnet. Am Mittwoch hat das Rathaus wieder eines seiner Videos veröffentlicht, in dem der Rathauschef regelmäßig über die lokale Corona-Entwicklung und Neuigkeiten aus der Stadtpolitik berichtet. Er stand beim Dreh diesmal vor dem Rathaus auf der Kaiser-Max-Straße und nicht wie sonst in seinem Büro, wo ihm nichts auf den Kopf fällt und kein Mitarbeiter die Tür in den Rücken rammt. Er muss sich des Risikos der Straße bewusst gewesen sein.

Als Bosse begann, vor der Kamera über die Verkehrsberuhigung und über die Innenstadt-Belebung Kaufbeuren zu sprechen, tauchte hinter ihm ein schwarzer BMW auf. Kann vorkommen. Der Wagen rollte allerdings vom Rosental aus verkehrswidrig in die Kaiser-Max-Straße. Zeugen berichten, dass der Fahrer oder die Fahrerin am Neptunbrunnen wendete und zurückfuhr. Auf der Suche nach einem Parkplatz? Sekunden später ein weiteres Fahrzeug hinter dem OB. Auch dieser Fahrer wollte dort wohl parken, könnte aber durch die Kamera abgeschreckt worden sein und fuhr weiter. Bosse hat in dem Moment nicht mitbekommen, was im Hintergrund alles passierte. Einige Zuschauer werden das aber interessanter gefunden haben als seine Worte. Die Kaiser-Max-Straße als (verkehrs-)rechtsfreier Raum? Das nun nicht. Aber manchmal geht es dort tatsächlich drunter und drüber. Der OB rief in dem Video jedenfalls alle Kaufbeurer auf, sich rege an der zurzeit laufenden Diskussion um die Verkehrsberuhigung in der Altstadt und den möglicherweise geplanten Wegfall von Parkplätzen zu beteiligen. Schade, dass die beiden Autofahrer nicht die Scheiben runtergelassen und ihre Meinungen in die Kamera gerufen haben.

Wäre übrigens alles andere als ein Fail gewesen. Sondern echte Bürgerbeteiligung.

