Der Kaufbeurer Sascha Braun lebt für das Radfahren

Seit seiner Jugend dreht sich bei Sascha Braun alles rund ums Fahrrad - egal, ob er drauf sitzt oder daran schraubt. Das rät der Kaufbeurer beim Kauf.

01.08.2023 | Stand: 19:36 Uhr

Mit einem Nationalen Radverkehrsplan 3.0 möchte die Bundesregierung den Radverkehr in Deutschland vorantreiben. Ein kommunales Radwegekonzept soll in Kaufbeuren für fahrradfreundliches Klima sorgen. Klimaschutz, neue Mobilitätskonzepte, Gesundheit und Sport? Wo und wie kann die Fortbewegung mit Muskelkraft helfen? Und rollen wir mit den vielen Ideen rund ums Velo auf dem richtigen Weg? In unserer Sommer-Serie kommen Menschen zu Wort, die sich ein Leben ohne Fahrrad nicht mehr vorstellen können - und Antworten auf diese Fragen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.