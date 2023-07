Der Kran in der Kaiser Max Straße wird abgebaut

Die Dachsanierung der Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren ist beendet. Nun ist der Kran abgebaut worden.

30.06.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Beinahe ein Jahr stand der Baukran in der Kaiser-Max-Straße vor der Dreifaltigkeitskirche, am Freitag ist er abgebaut worden. Ein schwerer Autokran hat die Kranteile nacheinander herabgehoben, wo sie auf Lastwagen verladen und abtransportiert worden sind. Die Sanierung des Kirchendachs sei somit abgeschlossen, berichtet Ernst Schönhaar vom Kirchenvorstand der Dreifaltigkeitskirche. Derzeit laufen noch Reparatur- und Malerarbeiten an der Fassade.

Gerüst wird Ende Juli abgebaut

Bis zum 31. Juli sollen diese beendet sein, denn dann beginnt der Abbau des Baugerüsts. Der berrierefreie Umbau des Seiteneingangs steht noch aus. Das sei erst möglich, wenn das Gerüst weg sei, erklärt Schönhaar. Wegen einer geplanten Solaranlage auf dem Kirchendach stehen die Kirchenverantwortlichen nach wie vor in Verhandlungen mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden. Da gebe es noch kein finales Ergebnis. "Wir müssen von dem hohen Gasverbrauch runter", mahnt Schönhaar.