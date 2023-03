Der Langzeitspeicher des Sports - Stadtarchiv Kaufbeuren

Das Stadtarchiv Kaufbeuren ist kein Ort für Action – wohl aber einer mit vielen sportlichen Überraschungen.

31.03.2023 | Stand: 11:00 Uhr

„Damals war alles besser“, lautet ein beliebter Spruch – der so richtig wie falsch ist: Es war schlicht anders. Doch wie sah es genau aus, als der ESVK noch in der Ersten Bundesliga oder die SpVgg Kaufbeuren in der Amateurliga spielte? Gewiss, es gibt profunde Zeitzeugen, die dazu etwas sagen können, aber die sind nicht allzeit parat. Doch es gibt eine Einrichtung, die fast täglich Interessierten offensteht – gleichsam das Erinnerungsvermögen Kaufbeurens: das Stadtarchiv. „Quer durch die verschiedenen Bestände, die wir haben, sind Sportveranstaltungen und Sportvereine durchaus präsent“, berichtet Stadtarchivar Dr. Peter Keller.

Wie die Stadt den Sport verwaltet

Aber der 39-Jährige muss einschränken: „Einen eigenen, fest abgegrenzten Bestand zum Thema Sport gibt es im Stadtarchiv tatsächlich nicht.“ Dennoch könne die Einrichtung mit diversen Materialien aufwarten – zum Beispiel amtlichen. „Als Stadtarchiv sind wir zunächst einmal der Langzeitspeicher unserer eigenen Stadtverwaltung. Alle Unterlagen aus der Stadtverwaltung, die historisch wertvoll sind, landen irgendwann bei uns“, erklärt Keller.

Als die Kommune sportlich sein wollte

Das sind Anordnungen, Protokolle, Verfügungen oder Notizen aus den Behörden – und es „können durchaus auch Akten sein, die irgendwie mit dem Thema Sport zusammenhängen“. Als Beispiel nennt Keller die Archivakte A 5505: „Genehmigung von Umzügen und Durchmärschen und Sportveranstaltungen (Radrennen) in der Stadt Kaufbeuren.“ Wie diese zu gestalten seien, wurde zwischen 1921 und 1933 überlegt. Neueren Datums sei „Die sportliche Gemeinde“. „Als die Stadt Kaufbeuren sich in den 1970er Jahren an dem Wettbewerb beteiligte, legte die Stadtverwaltung auch dazu eine Akte an. Diese befindet sich ebenfalls bei uns“, berichtet Keller.

Zeitungen unverzichtbare Archivalien

Auch Zeitungen zählen zu den unverzichtbaren Archivalien der Neuzeit und dienen im Stadtarchiv dazu, die amtlichen Überlieferung zu ergänzen: „Wir haben nahezu die gesamte Kaufbeurer Zeitungsüberlieferung seit 1805. Dort finden sich natürlich auch Artikel über sportliche Ereignisse“, erläutert Keller und preist noch einen Leckerbissen an, den einer seiner Vorgänger initiierte: „Einen noch viel genaueren Zugriff erlaubt die vom ehemaligen Stadtarchivar Georg Kopp angelegte, thematisch sortierte Zeitungsausschnittssammlung – unter anderem zu Themen wie Eishockey oder Fußball.“ Diese sei aber seit den 1970er Jahren nicht mehr fortgeführt worden, bedauert Keller.

1947 Boxkampf des SC Olympia

Weitere Archivalien seien Druckschriften und Plakate der lokalen Vereine. So gibt es im Stadtarchiv ein Plakat zu den Boxwettkämpfen des Sport-Club Olympia aus dem Jahr 1947 oder aus neuerer Zeit die Jubiläumsschrift zum 75-jährigen Bestehen des Kaufbeurer Tennisclubs von 2001. „Schließlich und endlich haben wir eine Fotosammlung, in der sich da und dort ebenfalls Fotos zu Sportlern oder sportlichen Veranstaltungen finden“, erklärt Keller.

Peter Keller seit viereinhalb Jahren Stadtarchivar

Der Stadtarchivar leitet seit November 2018, also seit bald viereinhalb Jahren die Einrichtung. Der 39-jährige promovierte Historiker löste damals Dr. Stefan Fischer ab, der in den Ruhestand gegangen war. Keller war zuvor Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesarchiv in Koblenz und im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München. Und körperlich betätigt er sich auch: „Ich gehe gerne wandern – sofern man das als Sport ansehen möchte“.