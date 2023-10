Der Männerchor Steinholz organisiert ein wahrliches Festkonzert

Mit einem Festkonzert im Mauerstettener Sonnenhof feiert der Männerchor Steinholz sein 60-jähriges Bestehen. Dabei gratulieren ganz unterschiedliche musikalische Gäste.

24.10.2023 | Stand: 18:01 Uhr

Mit unter die Haut gehenden Melodien eröffnete ein Ensemble der Blasmusik Mauerstetten ein über dreistündiges Jubiläumskonzert im Sonnenhof. Anlass war das 60-jährige Bestehen des Männerchores Steinholz. Am 26. April 1963 gründeten 18 sangesfreudige Männer die Vereinigung. „Inzwischen sind wir auf 48 Mitglieder gewachsen,“ berichtete Vorsitzender Karl Gebler nicht ohne Stolz.

Das erste Lied, das das Jubiläumsensemble an diesem Abend anstimmte, war „Grüß Gott“. Mit diesem Stück begrüßten sich die Mitglieder jeden Freitag noch vor dem Einsingen zur Chorprobe, sagte Gebler. Anschließend stellte er die vier Stimmregister des Chores vor. „Aber in der Probe singen wir bei neuen Stücken schon manchmal fünf- oder gar sechsstimmig“, berichtete er schmunzeln. Der Geduld und dem Engagement des Chorleiters Robert Bosch sei es zu verdanken, dass es am Ende dann stets wieder vierstimmig werde. Mauerstettens Bürgermeister Armin Holderried hob die gute Gemeinschaft beim Männerchor Steinholz hervor. In den 33 Jahren, in denen er in der Gemeinde lebt, habe es nur vier Vorsitzende des Chores mitbekommen.

Nach vier weiteren Liedern des Männerchores verschaffte sich die Mandolinengruppe mit dem „Steinholzmarsch“ beim Publikum Gehör. Dieses Stück erzählt die Geschichte der Heimatvertriebenen, die sich in Steinholz ein neues Leben aufgebaut haben. In beeindruckender Weise nahmen die Musikerinnen ihre Zuhörer mit auf diese Reise. Besonders engagiert zeigte sich der eigens für das Jubiläumskonzert gegründete Projektchor der Hörmann-Grundschule Mauerstetten. Drei bekannte Volkslieder gab dieser mit einer Inbrunst zum Besten, dass das Publikum jubelte und nach einer Zugabe rief. Nach einem weiteren Stück der Mandolinengruppe trat der Männergesangsverein Reutte/Tirol auf die Bühne und trug unter anderem Freddy Quinns „So schön war die Zeit“ vor, bei dem viele leise mitsangen.

"Balkanfeuer" und "Griechischer Wein" im voll besetzten Sonnenhof in Mauerstetten

Nach der Pause musizierten dann die knapp 40 Sängerinnen und Sänger der Singgemeinschaft Stöttwang-Frankenried stimmungs- und temperamentvoll. Beim „Balkanfeuer“ brillierte Solist Alfred Strohhacker mit seiner astreinen Tenorstimme. Weiter lösten sich die Chöre mit der Mandolinengruppe bei diesem abwechslungsreichen Konzert ab. Sehr viel um Freude und Lachen ging es beim Auftritt des Kirchenchors Mauerstetten. Die Lieder „Ich sing ein frohes Lied für dich“, „Hast du heute schon gelacht“, „Schenk uns ein Lachen“ erklangen und das Publikum war voll dabei.

Nachdem die Mandolinengruppe „Griechischer Wein“ angestimmt und das Publikum beherzt und gleichzeitig ergriffen mitgesungen hatte, startete der Männerchor Steinholz zu seinem abschließenden Auftritt. Dabei zeigten die Sänger noch einmal, was sie können. Zudem nahm Bernhard van Almsick, Leiter der Musikakademie Marktoberdorf und Vorstandsmitglied des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben, die Ehrungen vor. Ausgezeichnet für 60-jährige Mitgliedschaft wurde Hans Kriehebauer. Rudi Schourek wurde für sein langjähriges Engagement für den Chor in verschiedenen Bereichen zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zum Schluss erklangen deshalb auch zwei der vielen von Schourek gedichteten Lieder: „Am Freitagabend, da wollen wir singen“ auf die Melodie von „Die kleine Kneipe“ von Peter Alexander und „Wir sind im Herzen jung“.

„Im Herzen sind wir jung“, resümierte Gebler lachend und wies gleichzeitig darauf hin, dass das Durchschnittsalter des Chores bei 72 Jahren liege. Das älteste aktive Mitglied ist 88 Jahre alt, und man sollte es nicht glauben, wie stimmgewaltig das Ensemble dennoch ist. So gab es am Ende Applaus im Stehen und Jubelrufe im voll besetzten Sonnenhof-Saal.