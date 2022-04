Der Mensch steht für Hannelore Laufenberg im Mittelpunkt

Die Kaufbeurerin feiert ihren 90. Geburtstag. Ihr Leben lang war sie in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert. Erst die Pandemie bremste ihren Tatendrang.

Den 90. Geburtstag von Hannelore Laufenberg nahm der Deutsche Evangelische Frauenbundes in Kaufbeuren zum Anlass, um auf das Jahrzehnte lange und vielfältige ehrenamtliche Engagement der Jubilarin zurückzublicken.

50 Jahre in diversen Ehrenämtern

Die örtliche Frauenbund-Vorsitzende Helga Ilgenfritz besuchte die Ehrenvorsitzende Laufenberg an ihrem Ehrentag zusammen mit der langjährigen Schriftführerin Karin Stauder und der Landesgeschäftsführerin für Bayern, Kathrin Geiger. Rund 50 Jahre lang ist die Jubilarin in diversen Ehrenämtern tätig gewesen.

Doch die Corona-Pandemie hat ihr Engagement in den vergangenen Monaten ausgebremst. So war sie bis vor der Pandemie noch Mitarbeiterin in der Caféteria des Heinzelmannstifts und Lektorin an der Dreifaltigkeitskirche.

Vorsitzende des Evangelischen Frauenbundes

Ein wesentlicher Bereich von Laufenbergs ehrenamtlicher Tätigkeit war aber die Arbeit als Erste Vorsitzende des Ortsverbandes Kaufbeuren des Deutschen Evangelischen Frauenbundes. Dieses Amt hatte sie über 27 Jahre lang inne. In dieser Zeit leitete sie allmonatlich einen Nachmittagskreis für ältere Mitglieder und einen Abendkreis mit dem Schwerpunkt Bildungsarbeit. Alljährlich organisierte sie zudem einen Einkehrtag und eine einwöchige Themenfreizeit sowie die Adventfeiern für die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde.

1993 gründete die Jubilarin das heute noch beliebte Treffen „Gemeinsam statt einsam“, zu dem immer am ersten Sonntag eines Monats zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen wird. Hauptberuflich war Laufenberg als Geschäftsführerin des Landesverbandes Bayerin des Deutschen Evangelischen Frauenbundes in München tätig. Zuvor arbeitete sie viele Jahre lang als freie Mitarbeiterin für die Allgäuer Zeitung.

Auch im Seniorenbeirat der Stadt Kaufbeuren aktiv

Laufenberg war zudem mehr als zwölf Jahre aktives Mitglied des Kirchenvorstandes der Dreifaltigkeitskirche. Das bedeutendste Projekt in dieser Zeit war sicher der Bau des Matthias-Lauber-Hauses. Sie war von 1991 bis 2002 auch als Vertreterin der evangelischen Kirche Mitglied des Seniorenbeirats der Stadt Kaufbeuren und wirkte tatkräftig bei der Aktion „Urlaub ohne Koffer“ mit. Auch engagierte sich Laufenberg für die Unterstützung christlicher, in Not lebender Palästinenser in Bethlehem. Im Ruhestand organisierte sie Gruppenreisen in viele Länder. Außerdem war die Jubilarin bei der Volkshochschule Kaufbeuren, bei der Arbeiterwohlfahrt, beim Bund der Berliner, bei der Nachbarschaftshilfe Kaufbeuren, bei der Heimatstube Schlesien und beim Verein für Innere Mission Kaufbeuren ehrenamtlich tätig.

Angefangen hat alles als Jugendliche im Raum Hildesheim. Dort leitete Laufenberg eine Jugendgruppe und betreute eine dörfliche Bücherei. Der Krieg hatte die gebürtige Thüringerin nach Niedersachsen verschlagen, wo sie 1943 die Bombennächte in Hannover durchstehen musste. 1945 holte sie im zerstörten Gymnasium in Hildesheim Schulaufgaben ab und schickte sie dann per Post an den Lehrer. „Ein Leben, in dem immer der Mensch die Hauptrolle spielte“, resümierte Gratulantin Helga Ilgenfritz.

Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten

Für ihre langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten erhielt Laufenberg 2005 von Edmund Stoiber das „Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern“ verliehen. Überreicht wurde es damals im Trausaal des Rathauses durch Oberbürgermeister Stefan Bosse.