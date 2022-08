Der nächste Pokalschlager, der hält, was er verspricht

In der 4. Runde besiegt die SpVgg Kaufbeuren erst im Elfmeterschießen den SV Mauerstetten. Es war der zweite Derbyerfolg des Bezirksligisten - en weiterer könnte folgen.

04.08.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Erneut gab es im Pokal ein Derby, wieder hieß es Kreisligist gegen Bezirksligist und auch dieses Mal war die SpVgg Kaufbeuren erfolgreich – wenngleich der SV Mauerstetten die SVK ins Elfmeterschießen zwang.

SV Mauerstetten ersatzgeschwächt - aber mit Moral

Eine spannende Partie lieferten sich der SV Mauerstetten und die SpVgg Kaufbeuren in der 4. Runde des Kreispokal Allgäu. Bei hochsommerlichen Temperaturen und einer großen Kulisse von knapp 300 Zuschauern sahen die Kaufbeurer zur Halbzeit gegen die ersatzgeschwächte Elf von SVM-Trainer Uwe Zenkner wie der sichere Sieger aus. Die SVK ging wie zu erwarten selbstbewusst in die Partie und agierte ballsicher, aber mit viel Einsatz und noch mehr Moral kam Mauerstetten zurück und konnte kurz vor Ende der regulären Spielzeit durch einen Distanzkracher von Kolja Mühlen ausgleichen. „Solche Tore habe ich nicht so oft geschossen in meiner Karriere. Leider hat es am Ende nicht ganz gereicht, aber wir können stolz auf unsere Leistung heute sein“, sagte Mühlen im Anschluss an die Partie. Nach dem Abpfiff ging es direkt ins Elfmeterschießen, in dem die SVK dann das bessere Ende für sich hatte und mit einem 5:3 in die nächste Runde eingezogen ist.

SVK verspielt Führung, aber bleibt nervenstark

Die SpVgg Kaufbeuren hat eine 2:0-Führung beim Pokalspiel in Mauerstetten verspielt (2:2) und musste ins Elfmeterschießen (5:3). Die Kaufbeurer gingen schon in der 1. Minute in Führung, Michael Uhrmann traf in den Winkel. Bora Imamogullari war nach einem schönen Spielzug der Torschütze zum 2:0 (20. Minute). Weitere gute Möglichkeiten wurden jedoch leichtsinnig vergeben. Zur zweiten Halbzeit wechselte Trainer Mahmut Kabak dann fünf Mal, deshalb kam Mauerstetten besser ins Spiel. So fiel der Anschlusstreffer (61.). Aber danach vergab die SVK mehrere Möglichkeiten. Fünf Minuten vor dem Schluss fiel dann der Ausgleich und es kam zum Elfmeterschießen. In dem verwandelten Keller, Zeche und Di Maggio sicher vom Punkt, während bei der Heimelf drei Spieler verschossen. Sportchef Thomas Neumann meinte abschließend: „Wir sind zu leichtsinnig mit unseren Chancen umgegangen, unterm Strich war es ein typisches Pokalspiel.“ Der Gegner im Viertelfinale ist noch offen, aber ein weiteres Derby gegen Hirschzell nach dem BSK Neugablonz und dem SV Mauerstetten ist möglich.