Gesellschafter Karl-Heinz Kielhorn hat die Entwicklung des ESVK in den letzten Jahren intensiv begleitet. Welche Herausforderungen im Nachwuchsbereich warten.

07.04.2021 | Stand: 16:15 Uhr

In den letzten Jahren fiel der Geburtstag von Karl-Heinz Kielhorn immer in die heißeste Phase der Eishockey-Saison. Dementsprechend gut erinnert sich Kielhorn an prägende Geburtstagsmomente, die er im Eisstadion erlebte.