Der Neugablonzer Maler Franz Wurtinger, wie ihn nur wenige kennen

Eine Ausstellung im Isergebirgs-Museum in Neugablonz zeigt bisher unbekannte Seiten des Künstlers Franz Wurtinger. Doch die Macher wollen noch mehr.

04.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Viele kennen und schätzen die Gemälde von Franz Wurtinger (1916 bis 2004), viele kannten und schätzten ihn auch als Wissens- und Kunstvermittler. Der Lehrer und Kunstpädagoge war als Kollegiumsmitglied und später als Leiter der Gustav-Leutelt-Schule sowie als Dozent an der Volkshochschule eine bekannte Persönlichkeit in Neugablonz und weit darüber hinaus. Doch die (künstlerischen) Seiten von Franz Wurtinger, die die aktuelle Sonderausstellung im Isergebirgs-Museum in Neugablonz aufschlägt, dürften selbst Kenner und Weggefährten verblüffen.

