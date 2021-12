Der Pandemie getrotzt - Kinder drängen zum RC Kaufbeuren

Auch heuer war die Saison für den RC Kaufbeuren coronabedingt schwer – dennoch hat der Verein Mitgliederzuwachs.

23.12.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Ein weiteres Corona-Jahr geht für den Radclub Kaufbeuren vorbei. Geprägt war 2021 von ständig wechselnden Vorschriften, schwierigen Trainingsbedingungen, ausgefallenen Rennen, abgesagten Trainingslager und Weihnachtsfeier – das alles zählt mittlerweile zum traurigen Alltag der Sportvereine. Dennoch kann der RCK auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken, in der zahlreiche neue Mitglieder gewonnen und für den Mountainbikesport begeistert wurden.

Der RCK wächst und wächst

Zählte der Radclub vor Beginn der Pandemie noch 74 Mitglieder, so waren es zum 1. Januar 2021 bereits 104 und zum Jahresende jetzt 114 Mitglieder, darunter 39 Kinder, die mittlerweile in fünf verschiedenen Gruppen trainieren. Anders als der Großteil der Sportvereine gewinnt der Radsport immer mehr Anhänger – und der Aufwärtstrend hält weiter an. „Gerade im Kinder- und Jugendbereich erfahren wir einen Boom“, stellen die Trainer des Radclubs fest. Aufgrund der immer steigenden Nachfrage organisierte Vorsitzender Jonas Costian im Herbst einen D-Trainerlehrgang in Kaufbeuren, bei dem sich 22 Teilnehmer aus ganz Schwaben und Oberbayern als Betreuer für MTB-Kindertraining weiterbildeten.

Trainer sind gefragt

Der RCK hofft dadurch, dauerhaft Verstärkung im Trainerbereich zu bekommen, da weitere Trainings- und Leistungsgruppen bereits in Planung sind. „Wir möchten den Kindern und Jugendlichen in erster Linie Spaß an der Bewegung, die richtige Technik und einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Mountainbike vermitteln, sie aber auch an Wettbewerbe heranführen. Leider stoßen wir aufgrund eines fehlenden Trainingsgeländes aber an unsere Grenzen“, erklärt Costian

Trailgelände in Planung

Im Moment versucht der Radclub den Bau eines Trailgeländes zu initiieren, in dem sinnvolles Techniktraining mit Kurvenlines, Drops und anderes möglich ist und das auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. „Wir sehen in Kaufbeuren noch großes Potenzial, denn es herrscht ein großes Ungleichgewicht zwischen der Anzahl der aktiven Mountainbiker im Stadtgebiet und der vorhandenen Trainingsmöglichkeiten, auf denen sie auch geduldet und erwünscht sind. Gerade für unsere Kleinsten wäre ein festes Trainingsgelände, wie etwa der Bikepark in Eschach (Buchenberg) optimal. Außerdem fände es mit Sicherheit großen Anklang bei den Jugendlichen und könnte mit einer naturnahen Gestaltung zu einem Aushängeschild der Stadt werden.“

Lange Fahrten zum Training

Um Abwechslung im Training zu bieten und für das entfallene Trainingslager etwas zu entschädigen, fanden heuer motivierende Trainingseinheiten auf dem Bundesligagelände in Obergessertshausen, aber auch spaßorientiertes Techniktraining im Bikepark Eschach und am Gymnasium Türkheim statt, wo die Jüngsten sich im Fahrparcours von „Radelrum“ und bei Rennen auf der Tartanbahn messen konnten.

Lesen Sie auch

Unsicherheit und Verärgerung bei den Vereinen im Ostallgäu 2G-Regel im Ostallgäuer Sport

Obwohl zahlreiche Rennen wie etwa das Kaufbeurer Heimrennen, der Auerberg-Marathon und das Kids-Cup-Rennen am Tänzelfestgelände aufgrund der Pandemie oder dem Eschensterben abgesagt werden mussten, bestritten die Kids dennoch einige Rennen wie den Alpenwasser-Kids-Cup mit den Stationen Heimenkirch, Wildpoldsried und Oberammergau sowie das Ehrenberg-Burgenrennen in Reutte. „Im nächsten Jahr ist es unser erklärtes Ziel, mit einer größeren Gruppe an der lokalen Kinder-Rennserie teilzunehmen“, erklären die Trainer. Dabei sein und Erfahrungen sammeln ist viel, aber auch Erfolge wie heuer der Gesamtsieg im Kids-Cup von Luisa Lingg (U9) und der zweite Platz durch Jonathan Lingg (U9). „Noch schöner wäre es, wenn wir mit einer ganzen Mannschaft wie die Fahrer aus Oberammergau oder Wildpoldsried antreten könnten.“

Klaus Gebhardt für die WM qualifiziert

Auch im Erwachsenenbereich kann der RCK auf einen großen Erfolg durch die Qualifikation für die UCI-Weltmeisterschaft von Klaus Gebhardt durch sein Rennen beim Schleck Gran Fondo in Luxemburg zurückblicken. Der in der Altersklasse M70-74 startende Gebhardt absolvierte den fordernden 90 Kilometer langen Kurs in nur 2:38:12h und erfüllt damit die Qualifikationsnorm für die WM.

Kinderstrecke gesucht

Auch das nächste Jahr wird den RCK vor Herausforderungen stellen. „Im Moment bemühen wir uns gerade, eine Strecke für ein Kinderrennen zu finden. Leider gestaltet sich die Suche sehr schwer. Unser Renngelände am Tänzelfestplatz wird wohl auch im nächsten Jahr aufgrund des Eschensterbens nicht zur Verfügung stehen, meint Costian. Doch mindestens ein Rennen wird es 2022 in Kaufbeuren sicherlich geben.“ Bleibt zu hoffen, dass im Frühjahr mit dem Training begonnen werden und auch die neue Kinder- und Jugend-Rennradgruppe mit Leihrädern ins Training starten kann.