Kommunion mit Autismus: So gelang es einem Drittklässler aus Kaufbeuren

Der neunjährige Michael aus Kaufbeuren ist mit Autismus, ADHS und Entwicklungsstörungen diagnostiziert. So gelang seine Erstkommunion.

02.04.2023 | Stand: 19:04 Uhr

„Mein Mann Nick und ich wollten, dass unser Sohn die gleichen besonderen Ereignisse im Leben feiern darf, wie andere Kinder auch“, sagt Stephanie Heinz. „Aber Michael kann keine fünf Minuten ruhig auf einem Stuhl sitzen.“ Damit meint sie nicht, dass er einfach manchmal ein wenig zappelig ist, wie andere Neunjährige auch. Michael ist extrem lebhaft, „alle Reize von außen kommen bei ihm ungefiltert an, er ist nicht in der Lage, sie zu sortieren und seinen Bewegungsdrang in Bahnen zu lenken“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.