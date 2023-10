Der Startschuss ist gefallen - Stadtmeisterschaft eröffnet

Oberbürgermeister Stefan Bosse und Schirmherr Bernhard Pohl eröffnen die 66. Stadtmeisterschaft im Sportschießen. Sechs Schützenvereine übernehmen die Organisation.

06.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die 66. Stadtmeisterschaft Kaufbeuren im Sportschießen hat angefangen. Traditionell wurde angeschossen, und zwar von Oberbürgermeister Stefan Bosse und dem Schirmherrn der Meisterschaft, Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl.

Bis 7. Oktober kann noch geschossen werden

Die Wettkämpfe werden vom 29. September bis zum 7. Oktober auf den Schießanlagen der Prinz-Alfons-Schützen Hirschzell, der Blattschoner Oberbeuren und der Altschützen/FSG Kaufbeuren ausgetragen. Die Organisation wiederum haben gleich sechs Kaufbeurer Schützenvereine übernommen: Die Prinz-Alfons-Schützen Hirschzell, die Blattlschoner Oberbeuren, die Altschützen Kaufbeuren, die Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft Kaufbeuren (FSG), die Andreas-Hofer-Olympia Schützen Kaufbeuren und die Burgschützen Kaufbeuren.

Alle Altersklassen, vier Disziplinen

Die Wettkämpfe werden in allen Altersklassen ab zwölf Jahre angeboten und in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Zimmerstutzen und Kleinkaliber Sportpistole absolviert. Es geht um die Stadtmeisterschaft sowohl in der Einzel- als auch in der Mannschaftswertung. Die Schützenkönige und Königinnen sowie die Jugendkönige und Königinnen der Kaufbeurer Schützenvereine schießen zusätzlich die Stadtkönige aus.

Drei Veranstaltungsorte

Als Preise gibt es beim Blattlschießen die Ehrenscheibe, gestiftet von Schirmherrn Bernhard Pohl und die Ehrengabe der Stadt Kaufbeuren zu gewinnen. Schon im Vorfeld haben sich über 150 Kaufbeurer Sportschützen für die Stadtmeisterschaft angemeldet - und damit mehr als 2022. Die meisten Schützen werden mit Luftgewehr und Luftpistole auf der neuen, vollelektronischen Schießanlage der Prinz-Alfons-Schützen im Dorfgemeinschaftshaus in Hirschzell erwartet. Die Wettkämpfe mit dem Zimmerstutzen oder der Sportpistole finden auf den Anlagen der Blattlschoner und der FSG statt.