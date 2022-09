Der Tag des offenen Denkmals in Kaufbeuren und Umgebung

Welche historischen Gebäude udn Stätten am Samstag und Sonntag zugänglich sind und welche Angebote es gibt.

09.09.2022 | Stand: 04:30 Uhr

„Kultur-Spur. Ein Fall für den Denkmalschutz“, unter diesem Motto steht der bundesweite Tag des offenen Denkmals. Auch in der Region sind am Samstag, 10., und Sonntag, 11. September, historisch bedeutsame Gebäude und Stätten zugänglich. Zudem werden vielerorts Führungen und Vorträge angeboten – unter anderem an diesen Orten:

Wie bereits berichtet, steht beim diesjährigen Denkmaltag in Kaufbeuren das Anwesen am Crescentiaplatz 13 im Mittelpunkt. Das im Kern spätmittelalterliche Wohngebäude diente lange als Wärmestube. Derzeit wird es vom Architekten-Kollektiv Supertecture mit teilweise unkonventionellen Mitteln und Baustoffen saniert. Führungen gibt es am Samstag ab 13, 14.30 und ab 16 Uhr.

Auch das Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben im Kloster Irsee beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals. Am Sonntag ab 14 Uhr startet dort eine rund zweistündige Führung, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die ehemalige Abteikirche, das Konventgebäude, das historische Sommerhaus, aber auch den modernen Erweiterungsbau „Neue Küferei“ des Tagungszentrums erkunden können.

Die Stadtpfarrkirche St. Martin und das ehemals fürstbischöfliche Schloss stehen beim Denkmaltag in Marktoberdorf im Fokus. Der frühere Stadtpfarrer Wolfgang Schilling führt am Sonntag ab 15 Uhr durch das Gotteshaus. Treffpunkt ist am Kirchenportal. Interessierte können dabei auch den Turm besteigen und das dortige Uhrwerk in Augenschein nehmen. Hans Schweiger vom Heimatverein bietet eine „Führung unter dem Schloss“ an. Ab 13, 13.45 und 14.30 Uhr kann man mit ihm einen geheimnisvollen Wasserleitungsgang und die ehemaligen Gefängniszellen unter dem Schloss erkunden. Wegen des beengten Raumes können jeweils nur zwölf Personen teilnehmen. Deshalb wird um Voranmeldung unter Telefon 08342/2107 bis einschließlich Freitag, 9. September, gebeten. Die Führung ist auch für Kinder geeignet. Treffpunkt ist im Schlosshof.

Die Europäische Holocaustgedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Lagerkomplexes Kaufering an der Erpftinger Straße bei Landsberg ist am Sonntag zugänglich. Ab 13 Uhr gibt es dort eine eineinhalbstündige Führung. Ab 15 Uhr folgt ein Vortrag des Landsberger Stadtheimatpflegers Dr. Stefan Paulus zur denkmalgerechten Konservierung der Tonröhrenbauten auf dem Lagerareal.

Vor allem um den herausragenden, aber sanierungsbedürftigen Wessobrunner Stuck in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Kaufering (Kirchberg 1) geht es bei den Kirchenführungen, die dort am Sonntag ab 14 und ab 15 Uhr angeboten werden. (maf)

