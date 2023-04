TV Kaufbeuren freut sich auf mögliche Fusion mit dem TV Neugablonz

Der TV Neugablonz will mit dem TV Kaufbeuren fusionieren – und rennt bei dem Verein offene Türen ein. TVK-Vorsitzender Reinhard Willemsen hofft auf zügigen Ablauf.

Der TV Neugablonz will mit dem TV Kaufbeuren fusionieren – es wäre eine kleine Kaufbeurer Mammut-Hochzeit zwischen dem TVN mit rund 600 Mitgliedern in acht Abteilungen und dem TVK mit rund 1500 Mitgliedern in elf Abteilungen. Und die Kaufbeurer stehen dem Unterfangen positiv gegenüber: „Der Turnverein Kaufbeuren steht einer Fusion mit dem TVN sehr aufgeschlossen gegenüber“, erklärt Vorsitzender Reinhard Willemsen. Schließlich stamme die Idee sogar maßgeblich aus den Reihen des TVK.

Erste Gespräche schon 2018

„Bereits im Herbst 2018 gab es hierzu intensive Gespräche, einen Workshop und schon erste Detailüberlegungen, die dann aber wegen Vorbehalten aus den Reihen des TVN nicht weiter verfolgt wurden“, berichtet Willemsen. Das Projekt sei erst einmal zum Erliegen gekommen – bis die Neugablonz es nun wieder aufleben lassen. Noch seien die Gespräche bislang aber vage geblieben, meint Willemsen.

„Die Fusion zweier Vereine ist auch rechtlich und steuerlich nicht trivial, hier gibt es einiges zu beachten, um nicht hohe Steuern auszulösen oder Haftungen zu übernehmen“, betont der Vereinsvorsitzende aber auch. Das hatte auch schon TVN-Vorsitzender Jürgen Feldmeier bekräftigt: „Die Anforderungen werden immer höher.“

Pandemie machte Vereinen zu schaffen

Beiden Vereinen machte auch die Pandemie zu schaffen: „Die Mitgliederzahl ist aufgrund von Corona deutlich zurückgegangen. Nicht so sehr wegen aktiver Austritte – diese bewegten sich im normal üblichen Bereich – sondern wegen fehlender Neuaufnahmen“, erklärt Willemsen. Damit haben beide Vereine noch zu kämpfen: „Hier gilt es, in Zukunft anzusetzen und aktiv Werbung zu betreiben. Für einen Sportverein ist es heutzutage naturgemäß nicht einfach, Mitglieder zu werben. Zu groß ist die Konkurrenz durch Onlinespiele, Netflix und andere Freizeitmöglichkeiten. Die junge Generation ist auch nicht mehr bereit, sich langfristig zu binden und feste Trainingstermine einzuplanen.“ Eine Fusion würde die Sache vereinfachen.

Fast 1500 Aktive im TVK

Zumal der Turnverein schon lange mehr biete als dass, was sein Name vermuten lasse – obwohl die Turnabteilung immer noch die größte Abteilung des Vereins sei.

„Der TVK ist ein Sportverein für die ganze Familie. Ballsportarten, Gymnastik, Turnen, Leichtathletik, Fechten, Schwimmen, Fitness, Judo und Aikido können teils in eigenen Räumen, zumeist aber in städtischen Turnhallen und im Schwimmbad angeboten werden. Fast 1500 Erwachsene, Jugendliche und Kinder gehen ihren Sportarten nach“, berichtet Willemsen.

Sportangebot wird erweitert

Die TVN-Mitglieder bekämen also eine Menge neuer und zum Teil sehr guter Sport-Abteilungen geboten – was aber auch für den TVK gilt: Unter anderem hätten die Kaufbeurer mit Faustball eine überregional und mit Badminton eine regional bedeutende Abteilung im Portfolio. Zudem würden die Spielgemeinschaften im Handball und Schwimmen einfacher verwaltet werden können. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem TVN, der das Sportangebot in vielen Bereichen erweitert. Auch erwarten wir Synergieeffekte, was Übungsleiter und Helfer anbelangt“, erklärt deshalb Willemsen.

Wunsch nach einer eigenen Halle

Wobei der Vorsitzende die Zukunft des Vereins grundsätzlich positiv sieht: „Der TVK ist gut aufgestellt, verfügt über hervorragende Trainerinnen und Trainer, ein gut ausgestattetes Dojo, eine hoch motivierte und sehr kompetente Geschäftsführung und nicht zuletzt auch über einen gut funktionierenden Vorstand.“

Wenngleich ein paar Wünsche offen seien: „Eine eigene Dreifachturnhalle mit Fitness und Turnräumen sowie den Büroräumen für die Geschäftsstelle“. Aber Willemsen schränkt ein: „Bis dahin wird aber noch eine Menge Wasser die Wertach hinab fließen.“

Mitte 2024 soll der Prozeß abgeschlossen sein

Und zuvor könnte ja noch die Fusion stattfinden – dann hätte der Verein auch mehr Gewicht. Auch deshalb hofft Willemsen: „Dass wir den Prozess in diesem Jahr in Gang bringen und spätestens Mitte nächsten Jahres abschließen können.“