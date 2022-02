Das Hauptbetriebsgebäude auf dem Waldfriedhof in Kaufbeuren wird modernisiert. Welche Rolle die Pandemie dabei spielt und wie die Pläne der Stadt aussehen.

05.02.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Der Wandel in der Bestattungskultur und die Pandemie hinterlassen Spuren in der laufenden Modernisierung des Betriebsgebäudes auf dem Waldfriedhof in Kaufbeuren. Der Komplex ist in großen Teilen sanierungsbedürftig, wenngleich die dringendsten Arbeiten bereits im vergangenen Jahr begonnen haben. Weitere Veränderungen hat der Finanzausschuss jüngst während der Haushaltsberatung im städtischen Etatentwurf verankert. Entscheiden muss der Stadtrat darüber in seiner März-Sitzung.