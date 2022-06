Der Weg zur Allgäuer Blühwiese: Oase für Bienen und Blumen

Dr. Christoph Greifenhagen aus Kaufbeuren gilt als Pionier der Allgäuer Blühwiese. Wer ihm nacheifern möchte, bekommt Hilfestellung.

13.06.2022 | Stand: 04:45 Uhr

Zurzeit stehen die Allgäuer Wiesen in Kaufbeuren und Umgebung in voller Pracht. Sie sind Oasen für Insekten und Blumen. „Es gibt viele Möglichkeiten, eine naturnahe, insektenfreundliche Blühwiese anzulegen: im Hausgarten, an Neubauten, an Gewerbebetrieben, im öffentlichen Raum und auf Kiesaufschüttungen aller Art“, sagt Dr. Christoph Greifenhagen aus Kemnat, der die Idee dieser Biotope, etwa auch auf Kreisverkehren, vorantreibt.

Nachhaltigkeit bedeute dabei, dass die Wiesen auch langfristig pflegeleicht und trockenresistent sind. Mittlerweile wurden mit Greifenhagens Anleitung und mit finanzieller Unterstützung über die Bürgerstiftung Kaufbeuren 20 solcher Wiesen, auch an Schulen, angelegt.

Auf dem Kreisverkehr an der Kemnater Straße/Dr. Gutermann-Straße in Kaufbeuren hat der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Kemnat mit Hilfe des Bauhofs vor drei Jahren eine Wiese geschaffen, die laut Greifenhagen beispielhaft für die Aktion ist.

Hier gibt es Hilfestellung

Informationen zur Anlage der Wiesen gibt es bei der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt oder bei Biologin Monika Appelt, Telefon 08341/7152186.

